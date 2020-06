Auto mit Leichen geborgen: Vermutlich vermisste Mutter und Tochter

Das verschwundene zehnjährige Mädchen aus Gammertingen ist wohl gestorben. Die Polizei Westpfalz vermutet, dass es sich bei zwei aus der Weser geborgenen Leichen, um das Mädchen und ihre Mutter handelt. Seit dem 8. Juni waren die Schülerin und ihre Mutter spurlos verschwunden. Zuletzt wurden die beiden in Bremerhaven gesehen.

Bei einer großangelegten Suche ortete am Donnerstag ein Spezialboot ein Auto in der Weser, wie die Polizei mitteilte. Am Abend zogen Polizei und Feuerwehr das Fahrzeug aus dem Wasser. Bei dem Auto handele es sich „mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit“ um das Fahrzeug der Vermissten, erklärte die Polizei in Kaiserslautern.

Identität noch nicht zweifelsfrei geklärt

In dem Auto fand die Polizei zwei Tote, deren Identitäten zunächst nicht zweifelsfrei geklärt werden konnten. Mutmaßlich handele es sich aber um die vermisste Mutter und ihre Tochter, erklärte die Polizei. Die Ermittlungen dauern demnach noch an. Noch heute will die Polizei über weitere Ermittlungsergebnisse informieren.

Während die Mutter in Kaiserslautern lebte, war das Mädchen in Gammertingen zu Hause. Das hatte Michael Hummel, Pressesprecher des Polizeipräsidiums Westpfalz, auf Anfrage der „Schwäbischen Zeitung“ bestätigt.