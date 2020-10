Auto kollidiert mit einem Lastwagen

Sachschaden in Höhe von insgesamt 2500 Euro ist bei einem Unfall am Mittwochmorgen auf der Landesstraße 275 zwischen Gammertingen und dem Ortsteil Feldhausen entstanden.

Wie die Polizei mitteilt, geriet ein 55-jähriger Autofahrer gegen 7.15 Uhr in einer 180-Grad-Kurve aus Unachtsamkeit auf die Gegenfahrbahn. Dort kollidierte er mit dem Lastwagen eines entgegenkommenden 54-Jährigen. Der Sachschaden am Sattelauflieger beträgt etwa 500 Euro, der Schaden am Auto rund 2000 Euro. Der Wagen des Verursachers war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.