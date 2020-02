Auto kollidiert im Kreisverkehr mit einem Kleintransporter

Sachschaden in Höhe von rund 5000 Euro ist bei einem Unfall am Donnerstagmorgen in Gammertingen-Harthausen entstanden.

Wie das Polizeipräsidium Ravensburg mitteilt, war ein 20-jähriger Autofahrer gegen 8.15 Uhr auf der Trochtelfinger Straße unterwegs. Bei der Einfahrt in den Kreisverkehr übersah er einen Kleintransporter und nahm diesem die Vorfahrt. Anschließend stießen die beiden Fahrzeuge zusammen. Menschen kamen nicht zu Schaden.