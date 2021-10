Auszubildende von Reifen Göggel gewinnt Preis

Jennifer Wachter von Reifen Göggel hat beim Ausbildungs-Award des Bundesverbands Reifenhandel und Vulkaniseur-Handwerk (BRV) den dritten Platz erreicht.

Beim Gammertinger Reifenhändler absolvierte sie ihre Ausbildung zur Bürokauffrau mit einer Bestnote. Jetzt schließt sie eine Weiterbildung zum Fachwirt an und will auch noch den Betriebswirt erreichen. „Wir freuen uns über engagierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Sie sind unser wichtigstes Kapital, wenn wir weiteres Wachstum erreichen wollen“, wird Geschäftsführer Bruno Göggel in einer Pressemitteilung zitiert.

Wie das Unternehmen darin mitteilt, haben sechs junge Erwachsene im September ihre Ausbildung begonnen. Dieser bildet in verschiedenen Berufen aus, beispielsweise zu IT-Fachinformatikern, zur Fachkraft für Lagerlogistik und zur Kauffrau für Groß- und Außenhandelsmanagement. Mit dem Start des neuen Ausbildungsjahres sind insgesamt 16 Auszubildende in Gammertingen beschäftigt. Wer bei Reifen Göggel in der Ausbildung überzeugt, habe gute Chancen auf einen anschließenden Arbeitsvertrag mit interessanten Entwicklungsperspektiven, heißt es in der Pressemitteilung des Unternehmens.