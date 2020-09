Auszubildende schließen mit Auszeichnung ab

Mit Spitzennoten und Auszeichnungen durch die Industrie- und Handelskammer Reutlingen schlossen Leonore Thun und Tabea Scharl im Juli ihre Ausbildung bei Mariaberg ab, das geht aus einer Pressemitteilung hervor. Die beiden Kauffrauen für Büromanagement unterstützen ihre Ausbildungsstätte aktuell in der Verwaltung weiter.

Auf ihre Abschlussnoten von 1,4 und 1,5 können die beiden ehemaligen Auszubildenden stolz sein. Dazu kamen drei Jahre Mit- und Zuarbeit in fast allen Abteilungen des Verwaltungstraktes des diakonischen Trägers Mariaberg. Von der Mitarbeit auf den Wohngruppen, über Finanzen und Controlling bis hin zu den Mariaberger Werkstätten konnten sie Einblick erhalten. Das sei auch das Besondere an diesem Ausbildungsplatz und bedeute eine gute Investition in die persönliche Zukunft, wird Leonore Thun in der Mitteilung zitiert: „Man muss sich natürlich an jeder neuen Stelle einarbeiten, aber mit meiner Ausbildung im Rücken habe ich dabei jederzeit ein gutes Gefühl. Sie bietet eine breitflächige Grundlage mit viel Aufbaumöglichkeit.“ Tabea Scharl stimmt zu: „Egal, wo es hingeht: man fühlt sich nie ins kalte Wasser geworfen.“ Sie konnte für sich persönlich in der abwechslungsreichen Zeit in Mariaberg „das Soziale mit dem Kaufmännischen verbinden“.

Beide Auszubildenden wurden nach ihrem Abschluss in Mariaberg übernommen.