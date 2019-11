Ausweichmanöver führt zu Unfall

Im Kreuzungsbereich Herdleäcker/Europastraße/Hochbergstraße ist es am Montagmorgen gegen 10.45 Uhr zu einem Unfall gekommen. Wie die Polizei mitteilte, befuhr ein 49-jähriger VW-Fahrer die Europastraße stadtauswärts in Richtung Hechinger Straße. An der Einmündung Europastraße/Herdleäcker wollte er nach links in die Straße Herdleäcker abbiegen. Hierbei übersah er eine entgegenkommende 29-jährige Ford-Fahrerin. Diese wich nach rechts aus, um einen Zusammenstoß zu verhindern, und prallte gegen einen Audi, dessen 53-jährige Fahrerin verkehrsbedingt angehalten hatte. An den beiden Fahrzeugen entstand 4500 Euro Sachschaden.