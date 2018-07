Austausch: Jerg blickt gedämpft optimistisch in die Zukunft

„Es ist eine Bringschuld der Kommunen und eine Holschuld der Bürgerinnen und Bürger“, forderte Gammertingens Bürgermeister Holger Jerg beim Neujahrsempfang der Stadt am Freitag die Gäste auf, zusammen mit der Stadt auch weiterhin an ihrer liebens- und lebenswerten Heimatstadt mit zu bauen. Rund 150 Gäste waren der Einladung in den Schlosssaal gefolgt. Neben der Ansprache des Bürgermeisters und einem Referat über den Wirtschaftsraum Sigmaringen war Raum und Zeit für vielfältige Gespräche bei Fingerfood, Sekt und Selters.

Weit und „gedämpft optimistisch“ ließ Bürgermeister Holger Jerg seine Gedanken durch den voll besetzten Schlosssaal schweifen. „Die Männer sind alle Verbrecher“ sang stimmgewaltig das gemischte Gammertinger Doppelquartett und sorgte für Heiterkeit.

45 Millionen investiert

Auch wenn Konjunktur-Plus und abnehmende Arbeitslosenzahlen erfreulich seien, träfen die Belastungen von Konjunkturpaketen und Rettungsschirmen letztlich die Kommunen, so Jerg. Gammertingen verzeichne auf verhalten niedrigem Niveau deutlich mehr Einnahmen, freute er sich. Dies sei nötig, um auch in Zukunft für Familien und Bürgerschaft, produzierende Wirtschaft und Dienstleistungsgewerbe ein gutes Umfeld zu bieten. Er blickte zehn Jahre zurück: 45 Millionen Euro seien in Schulen, Bildung und Infrastruktur geflossen.

Im Jahr 2011 gelte es, angefangene Projekte wie den Stadtentwicklungsprozess fortzusetzen, führte er aus, aber auch bei der Notarztversorgung gelte es, über die Kreisgrenzen hinaus für Verbesserung zu sorgen. Der demographische Wandel mache der Stadt zu schaffen, aber auch der Trend hin zur größeren Stadt.

Welchen Herausforderungen sich die Gesellschaft, Industrie und Handel angesichts solch gravierender gesellschaftspolitischer Veränderungen stellen muss und welche Antworten Dienstleister, Handel und produzierendes Gewerbe haben, führte Diplom-Geograph Dr. Bernhard Kräußlich aus. Seit 2011 ist er Geschäftsführer der WIS – Wirtschaftsförderungs- und Standortmarketing GmbH in Sigmaringen. Ziel der WIS ist, dem zahlenmäßig abnehmenden Nachwuchs die beruflichen Chancen und Anreize der Region nahe zu bringen, bestehende gewerbliche Strukturen besser zu vernetzen, Existenzgründer zu fördern und für Investoren interessant zu werden – kurz: „gründen – wachsen – investieren“.