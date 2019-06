Ausstellung würdigt versteckte Künstler

Der Vorsitzende von Mariaberg Rüdiger Böhm und Svenja Keller, die künstlerische Leiterin vom Atelier 5, haben am Sonntag eine großartige künstlerische Vielfalt angekündigt, die mit Künstlern aus den eigenen Reihen, nämlich ausschließlich Mitarbeitern von Mariaberg, zusammengetragen wurde. Die Besucher konnten sich beim Rundgang auf zwei Etagen von dieser sehenswerten Fülle überzeugen.

Als vor einem knappen Jahr im betriebseigenen Mitteilungsblatt der Aufruf an die Mitarbeiter ging, seine eigenen Kunstwerke doch der Öffentlichkeit vorzustellen, verspürte Ursel Lempp sofort Lust, mitzumachen. „Die Welt der Ausstellung als Ausstellender ist mir neu, die Idee hat mich sofort angesprochen“, sagt sie. So ging es auch weiteren 28 Mariaberger Mitarbeitern, sodass eine sehenswerte Ausstellung mit mehr als 190 Arbeiten und Kunstwerken in ganz verschiedenen Varianten und Stilrichtungen zustande gekommen ist.

Sehr erfreut darüber zeigte sich der Vorsitzende Rüdiger Böhm in seinen eröffnenden Worten bei der Vernissage am Sonntag. Es sei eine Vielfalt an Persönlichkeit, Alter, Erfahrung, Farbe, Material und Darstellungsform zu bestaunen, sagte er. Die diesjährige zehnte Wiederholung der überaus erfolgreichen Sommer-Kunst-Woche mit Teilnehmern aus ganz Deutschland habe auch die eigenen Mitarbeitern, gewollt oder ungewollt, zu Künstlern gemacht. Deshalb kam die Idee, ihnen dafür mit der Ausstellung „Aus den eigenen Reihen“ einen würdigen Platz für ihre kreative Umtriebigkeit in den Klostergängen zu bieten.

Svenja Keller, die künstlerische Leiterin vom Atelier 5, sprach in ihrer Ansprache von der überraschenden Schönheit, die die Reise durch die eigenen Reihen hervorgebracht habe. Anschließend wechselten sich Rüdiger Böhm und Svenja Keller mit der Vorstellung der 29 Teilnehmer ab und erläuterten die individuelle Schaffenskraft jedes Einzelnen. Aussteller sind jahrzehntelange Mitarbeiter, aber auch Auszubildende oder ganz neue Mitarbeiter von Mariaberg.

Andrea Baur-Hölz, die im Tagungsmanagement tätig ist, kommt ihrer kreativen Ader privat schon seit über zehn Jahren nach. Ihre Leidenschaft gilt der Erstellung von strukturierten Werken auf einer Holzplatte mit Marmormehl, Sand, Binder und ausschließlich natürlichen Pigmenten. Bei der Vernissage habe sie neben der guten Verköstigung zudem für das gute Wetter gesorgt, bedankte sich Rüdiger Böhm augenzwinkernd bei Andrea Baur-Hölz. Für die außergewöhnliche musikalische Umrahmung sorgte die Kapellye Schlosser Hans mit der Musikrichtung Klezmer und jiddischen Liedern.