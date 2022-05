Ausstellung „Stationen“ von Gernot Bizer letztmals geöffnet

Interessierte, die die Ausstellung „Stationen“ im Museum „Altes Oberamt“ noch sehen möchten, haben am Sonntag, 15. Mai, zum letzten mal die Möglichkeit dazu. Das teilt die Stadtverwaltung Gammertingen in einem Schreiben mit.

Die Ausstellung von Künstler Gernot Bizer wurde mit einer Vernissage im Oktober 2020 eröffnet. Bizer präsentiert darin neben seinem aktuellen zwölfteiligen Zyklus „Im Tierkreis durchs Jahr“ retrospektivisch wesentliche Stationen seiner Malerei. Die Dynamik des Corona-Pandemiegeschehens erlaubte allerdings in 2020 und 2021 nur wenige Besuchstermine. Der Ausstellungsbetrieb musste Anfang November 2020 eingestellt werden. Die Ausstellung blieb außer einer einmaligen Öffnung am „Tag des Offenen Denkmals“ im September 2021 bis heute geschlossen. In Bälde soll sie nun abgebaut werden.

Zuvor bietet sich jedoch für Interessierte letztmalig eine Besuchsmöglichkeit am verkaufsoffenen Sonntag im Laucherttalstädtchen Gammertingen am Sonntag, 15. Mai, von 12 bis 17 Uhr. Der Künstler Gernot Bizer ist anwesend und führt durch die Ausstellung.