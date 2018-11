Ausstellung macht die Bretagne lebendig

Das 30-jährige Bestehen der offiziellen Partnerschaft zwischen der Stadt Gammertingen und der französischen Stadt Trégueux ist Anlass für eine neue Ausstellung im Alten Oberamt. „Ganz bewusst beschränkt sich diese aber nicht auf Trégueux, sondern widmet sich dem Landstrich der Bretagne um die Stadt herum“, sagt Eugen Reiner. Er und seine rund 15 Mitstreiter vom Arbeitskreis Altes Oberamt haben die neue Ausstellung konzipiert, vorbereitet und umgesetzt. Jetzt fiebern sie der offiziellen Eröffnung am Freitagabend entgegen, an der unter anderem Gäste aus Frankreich und Trégueuxs Bürgermeisterin Christine Métois teilnehmen werden.

Entstanden war die Idee zur Ausstellung eher zufällig: Elisabeth und Ludwig Hönle, die sich im Arbeitskreis engagieren, hatten im Sommer Gäste aus Frankreich bei sich aufgenommen. Diese besuchten Gammertingen, um gemeinsam mit weiteren Vertretern aus Deutschland und Frankreich das 30-jährige Bestehen der Städtepartnerschaft zu feiern. „Im gemeinsamen Gespräch mit unseren französischen Gästen hat sich dann die Idee entwickelt, eine Ausstellung über die Bretagne umzusetzen“, sagt Ludwig Hönle. Und dann ging plötzlich alles ganz schnell.

Vom Alltag bis zum Besonderen

Denn bei den französischen Freunden rannte der Arbeitskreis mit seiner Idee offene Türen ein: Bereits wenige Tage, nachdem die Gäste wieder zurück nach Frankreich gereist waren, schickten sie erste Unterlagen nach Gammertingen. Im Laufe der folgenden Wochen kamen immer mehr Exponate zusammen, die verschiedene Themen rund um die Bretagne, das Département Côtes-d’Armor und die Stadt Trégueux illustrieren. „Wir wollten die Schönheit der Bretagne zeigen“, sagt Eugen Reiner. „Aber auch etwas zur Geschichte vermitteln, etwas über Handwerkskunst und den Alltag der Menschen.“

Klingt nach trockener Materie? Ist es aber nicht! So stellten die Franzosen den Ausstellungsmachern beispielsweise einen kurzen Film über den letzten Holzschuhmacher von Belle-Isle-en-Terre zur Verfügung: Bernhard Kervoas. Elisabeth und Ludwig Hönle fügten deutsche Untertitel und eine musikalische Untermalung hinzu. So bekommen die Ausstellungsbesucher ganz anschaulich einen Eindruck davon, wie die Holzschuhe entstehen – Fischerstiefel ebenso wie feine Damenschuhe.

Auch bei den Trachten begnügte sich der Arbeitskreis Altes Oberamt nicht mit Fotos. Stattdessen stehen im ersten von drei Ausstellungsräumen Puppen, die die traditionelle Kleidung tragen. Informationen in Schriftform erläutern den Hintergrund. Zu erfahren ist beispielsweise, dass in der Bretagne früher 66 Trachten und rund 1200 Unterarten bekannt waren – jedes Dorf hatte seine eigene Tracht. Unterschiede bei Farben, Mustern, Schnittformen und Art der Kleidungsstücke gaben Auskunft über Familienstand, Geschlecht und Lebenssituation.

Um etwa die Informationen zur Salzgewinnung in der Bretagne zu veranschaulichen, werden verschiedene Meersalzpackungen ausgestellt. Videoclips in französischer Sprache erklären Hintergründe zum Beispiel zu den Distrikten, zur Flagge der Bretagne und zum Dialekt. Eine Halskette mit keltischen Motiven wird ebenso ausgestellt wie Gastgeschenke aus der 30-jährigen Städtepartnerschaft zwischen Gammertingen und Trégueux.

Fotos von der Austernzucht

Und selbstverständlich gibt es auch zahlreiche Fotos zu sehen – etwa vom Freilichtmuseum La ferme d’antan, von einer Austernzucht, vom Gezeitenkraftwerk La Rance, von Fachwerkhäusern und vom Wallfahrtsort Tréguier. Im dritten Ausstellungsraum stehen die Geschichte der Bretagne und die deutsch-französische Städtepartnerschaft im Mittelpunkt.

Insgesamt ist es dem Arbeitskreis gelungen, einen vielschichtigen Eindruck vom Leben in der Bretagne zu vermitteln – jeder Besucher dürfte von der Ausstellung einen interessanten, für ihn neuen Aspekt mit nach Hause nehmen. Wer in Frankreich eigene Eindrücke sammeln möchte, bekommt dazu im Frühjahr 2019 Gelegenheit: Von Donnerstag, 30. Mai, bis Sonntag, 2. Juni, wird das 30-jährige Bestehen der Städtepartnerschaft in Trégueux gefeiert.