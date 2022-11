Außergewöhnlicher Kammermusikabend in Gammertingen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Für den 19. November konnte der Verein Gammertinger Schlosskonzerte das Klenze Streichquartett aus München für einen Auftritt gewinnen. Primarius David Frühwirth und Michael Arlt, Violine, sowie Rupert Buchner, Violoncello, hatten Thilo Widenmeyer, Viola, mit als Vertretung für den erkrankten Johannes Zahlten.

Sie hatten ein interessantes Programm mitgebracht: Von Joseph Haydn über Franz Schubert bis zu Erwin Schulhoff spannte es einen weiten Bogen. Am Beginn stand das Streichquartett in a-Moll „Rosamunde“ D804, op. 29, benannt nach einem Thema aus der Bühnenmusik zum Schauspiel „Rosamunde“. Das Klenze Quartett präsentierte es graziös, leicht schwingend, das Minuetto eher verhalten in starkem Kontrast zu den harmonischen und dynamischen Kontrasten des Finalsatzes Allegro moderato. Es folgte Joseph Haydns Streichquartett in B-Dur op. 76,4 „Der Sonnenaufgang“. Strahlend erhob sich zu Beginn das aufwärtsstrebende Thema der ersten Violine über die Unterstimmen. Der zweite Satz Adagio brachte mit großer Klangfülle und präzisem Zusammenspiel den Saal zum Schwingen. Das folgende Menuet wirkte frisch und ansprechend schwungvoll. Das Finale gelang brillant und mit großer dynamischer Bandbreite und musikalischem Ausdruck bis hin zum fulminanten Ende. Zum letzten Komponisten des Abends gab David Frühwirth einige erklärende Worte: Der aus Prag stammende Erwin Schulhoff (1894-1942) entwickelte sich vom Expressionismus über Neue Wiener Schule und Dadaismus zu einem hoch beachteten Vertreter der tschechischen Moderne. Er starb im KZ auf der Wülzburg in Weißenburg in Mittelfranken an Tuberkulose. Die „Fünf Stücke für Streichquartett“ sind prägnant kurz und zeichnen sich durch die originelle Behandlung der Themen aus. Auf das wilde, ironischerweise im Vierertakt geschriebene „Alla Valse viennese“ folgte das „Alla Serenata“, das von den Musikern ungewöhnlichste Ton- und Klangerzeugung in höchster Präzision abverlangt – sei es gestrichen, gezupft oder mit der Bogenstange geklopft. Auf das stürmische „Alla Czeca“ folgte das melodramatische „Alla Tango milonga“. „Alla Tarantella“ am Ende war ein wilder „Ritt“ durch chromatische Läufe und herausfordernde virtuose parallele Phrasen. Das Publikum war begeistert von der kreativen und spritzigen Musik und belohnte den virtuosen Vortrag des Klenze Streichquartetts mit kräftigem Applaus.