Aufruf zur Landschaftspflege

Am kommenden Samstag lädt der Gammertinger Albverein alle am Naturschutz interessierten Bürger wieder zum Landschaftspflegetag ein. Man trifft sich um 8.30 Uhr am Kneippbad zwischen Gammertingen und Bronnen. Die große Schaf- und Ziegenherde der Familie Hospach aus Inneringen sei zwar über den Sommer mehrmals auf diesen Flächen gewesen, doch die verholzten Triebe von Schlehe, Weißdorn, Heckenrose und auch von mehreren Baumarten fressen sie nicht. Und genau das sei die Aufgabe der Helferinnen und Helfer: Das Entfernen dieser hölzernen Triebe durch einen bodenebenen Schnitt mit der Astschere. Dazu brauche es festes Schuhwerk, Handschuhe, eine Ast- oder Baumschere sowie ein Textilsack zum Sammeln des Schnittguts. Zum Abschluss des Arbeitseinsatzes um 12.30 Uhr spendiert die Stadt Gammertingen als Eigentümerin der Heideflächen allen Landschaftspflegern ein Vesper. Die Naturschützer vom Schwäbischen Albverein hoffen auf zahlreiche Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen aus der Gammertinger Einwohnerschaft. Foto: SAV OG Gammertingen