Sachschaden in Höhe von rund 6000 Euro ist bei einem Unfall am Freitag gegen 19 Uhr auf dem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäftes an der Sigmaringer Straße entstanden. Ein 51-jähriger Opel-Fahrer wollte laut Polizeibericht vorwärts ausparken und übersah hierbei einen von rechts kommenden, in der Parkgasse fahrenden 70-jährigen Fahrer eines Volvos. Beide Fahrzeuge waren nach dem Zusammenstoß laut Polizei noch fahrbereit.