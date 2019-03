Auf der Schwäbischen Alb brennen Funkenfeuer nur selten

Ob im Allgäu oder in Oberschwaben, ob in Österreich oder in der Schweiz: Am Wochenende werden in zahlreichen Narrenhochburgen Funkenfeuer abgebrannt. Auf der Schwäbischen Alb hingegen ist der Brauch die absolute Ausnahme. Die Kräuterhexen aus Veringenstadt und einige private Organisatoren aus Inneringen sind zwei der wenigen Gruppen, die am Samstagabend für lodernde Flammen sorgen werden.

Erstmals belegt ist das Abbrennen eines Feuers am Funkensonntag in einem lateinischen Brandbericht des Benediktinerklosters Lorsch aus dem Jahr 1090. Worauf der Brauch aber tatsächlich zurückgeht, ist bis heute unklar. So handelt es sich möglicherweise um Überreste eines heidnisch-germanischen Brauchtums zur Vertreibung des Winters. Dagegen spricht der enge Zusammenhang mit dem Ende der Schwäbisch-alemannischen Fastnacht und dem christlichen Jahreslauf: Abgebrannt werden die Funken traditionell am Funkensonntag, teilweise auch am Samstag davor. Der Funkensonntag wiederum ist der erste Sonntag nach Aschermittwoch, also der erste Fastensonntag.

Warum auf der Schwäbischen Alb so wenige Funkenfeuer lodern? Bei dieser Frage stoßen selbst ausgewiesene Fasnetsexperten an ihre Grenzen. Ob Anton Blau, Präsident des Alb-Lauchert-Rings, Max Stöhr, Vertreter der Landschaft Donau in der Vereinigung Schwäbisch-Alemannischer Narrenzünfte (VSAN) oder VSAN-Pressereferent Volker Gegg: Die Frage, warum die Funkenfeuer in manchen Fasnetsregionen zur Tradition gehören, in anderen aber nicht, können alle drei nicht beantworten.

Funken brennt jetzt jedes Jahr

Die Kräuterhexen Veringenstadt sind einer der wenigen Narrenvereine in der Region, die ein Funkenfeuer entzünden. „Die Kräuterhexen gibt es seit 1984, den Funken aber erst seit Anfang der 90er-Jahre“, sagt der Vorsitzende Michael Rist. Zunächst sei das Feuer im Zweijahresrhythmus entzündet worden, inzwischen brennt es jedes Jahr.

Für ihren Funken verbrennen die Kräuterhexen alte Christbäume, die sie Anfang Januar gesammelt hatten. Etwa 10 bis 15 Helfer treffen sich am Samstagmorgen, um diese aufzutürmen. Gegen 18.30 Uhr zieht dann ein Fackelzug vom Sportheim zum eigentlichen Funken, der gegen 19 Uhr entzündet wird. Für die Gäste gibt es eine Bewirtung. „Wie viele Besucher kommen, hängt natürlich stark vom Wetter ab“, sagt Michael Rist. Als es im vergangenen Jahr schneite, zählten die Kräuterhexen nur etwa 20 bis 30 Besucher. „Es waren aber auch schon 100“, sagt Rist.

Ein weiteres Funkenfeuer wird am Samstag gegen 19 Uhr bei der Straße „Im Ebnet“ in Inneringen entzündet – ganz in der Nähe der Landesstraße 415. Organisiert wird der Funken von einer privaten Gruppe um den Inneringer Daniel Locher. Ein Bekannter hatte ihn vor sechs Jahren darum gebeten, seine Hecke zu schneiden. Was er mit dem Reisig anfangen sollte, wusste Locher aber auch nicht so recht – die Idee für den Funken war geboren.

Idee wird zum Selbstläufer

Schnell wurde der Plan zum Selbstläufer. „Eine Freundin meinte dann zu mir: Wenn du einen Funken organisierst, dann verkaufe ich Würstchen“, erzählt Daniel Locher. Über WhatsApp hätten in den vergangenen Jahren immer mehr Leute von den Funkenfeuern erfahren. „Viele haben auch von sich aus ihre Hilfe angeboten“, sagt Anita Flöß, die ebenfalls dem „Funkenteam“ angehört. Spielt das Wetter mit, verfolgen das Abbrennen des Funkens bis zu 150 Gäste. Würstchen und Getränke kaufen sie auf Spendenbasis, die Einnahmen kommen dem Kindergarten und dem Bildungshaus zugute.

Auf Initiative des damaligen Ortsvorstehers Hans Ott hatte einige Jahre lang auch ein Funken im Gammertinger Ortsteil Harthausen gebrannt. „Diesen gibt es aber schon seit fünf Jahren nicht mehr“, sagt Andreas Weiß, Vorsitzender der Zwiebelzunft Harthausen. Zu Beginn sei die Aktion zwar gut angenommen worden, doch dann seien immer weniger Besucher gekommen. „Der Aufwand war allerdings enorm“, sagt Weiß. Deshalb habe die Zunft das Funkenfeuer schließlich aufgegeben.