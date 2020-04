Für die evangelische Verbundkirchengemeinde Gammertingen-Trochtelfingen gelten nach wie vor Vorgaben der staatlichen Behörden und der evangelischen Landeskirche Württemberg bezüglich der Covid-19-Pandemie. Es finden weder Gottesdienste noch Kasualgottesdienste (Taufen, Trauungen) mit Ausnahme der Bestattungen statt. Per Telefon und Mail sind alle Kirchengemeinden erreichbar. Für die Osterfesttage wurden in den einzelnen Gemeinden besondere Angebote vorbereitet.

Gammertingen: Kinder mit ihren Familien und alle, die gerne einen Spaziergang unternehmen, sind eingeladen, auf der Lichtung am „Stotzberg“ im Wald der evangelischen Kirchengemeinde Gammertingen eine Installation zur Ostergeschichte zu bestaunen. Kinder dürfen dort gerne auch ein Osterbild in einen Kasten auf der Lichtung einwerfen. Die Bilder werden nach Ostern laminiert und an der evangelischen Kirche ausgehängt. Wegbeschreibung: Am oberen Ende des Neckentals rechts in den Wald, ab dort ist der Weg beschildert. Wer mit dem Auto in die Nähe fahren möchte, fährt auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Gammertingen und Harthausen bis zum Abzweig ins Neckental und folgt der Beschilderung. Ein längeres Verweilen ist nicht möglich und bitte zwei Meter Abstand voneinander halten.

Mägerkingen: Die Kirche St. Blasius ist täglich von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Ein Desinfektionsgerät am Eingang ist vorhanden. Es können immer nur zwei Personen die Kirche betreten. Dort wurden Kreuzweg-Stationen aufgehängt, die zum Meditieren im Vorbeigehen einladen. Es können Kerzen entzündet oder Texte, Ostereier oder Postkarten mitgenommen werden. Unter dem Stichwort „individuelles Prozessieren“ können die Gemeindeglieder im Abstand von zwei Metern auf einem abgegrenzten Weg durch den Kirchhof und durch die Kirche schreiten. Markierungen zum Warten vor dem Eingang des Kirchhofes werden zur Orientierung angebracht. Karfreitag läutet um 15 Uhr die Sterbeglocke zur Todesstunde Jesu, es liegt ein geistliches Wort aus. In der Osternacht wird um 22 Uhr auf dem Kirchhof das Osterfeuer und daran die Osterkerze entzündet. Die Vorübergehenden haben die Möglichkeit, ihre mitgebrachte Kerze zu entzünden. Die Osterkerze brennt bei geöffneter Kirche bis 24 Uhr. Vikarin und Pfarrer lesen für die Wandelnden kurze Texte zu Nacht und Auferstehung. Am Ostersonntag spielt ein Trompeter um 7 Uhr Osterchoräle vom Kirchturm. Über den ganzen Ostersonntag und Ostermontag können je zwei Personen die Kirche betreten, die österlich fröhliche Verwandlung der Kirche bestaunen und eine Osterandacht mitnehmen.

Hausen an der Lauchert: In Hausen läuten am Ostersonntag um 10 Uhr die Glocken. Die Kirche ist von 10 bis 18 Uhr geöffnet, ebenso am Ostermontag. Es können jeweils zwei Personen oder Familien durch die Kirche laufen und eine Predigt mitnehmen.

Mariaberg: Während der Ostertage wird in der Pfarrstelle Mariaberg Telefonseelsorge angeboten und die Möglichkeit, sich per Mail an pfarrstelle@mariaberg.de zu melden. Die Anwesenheitszeiten der Telefonseelsorge haben sich während der Osterferien geändert: dienstags, mittwochs, donnerstags und freitags jeweils von 8 bis 11 Uhr. Beide Telefone haben Anrufbeantworter, die regelmäßig abgehört werden. In Notfällen wenden sich Gemeindemitglieder bitte an den Bereitschaftsdienst.

Trochtelfingen: Hier wird am Ostersonntag eine Oster-Feier „To Go“ angeboten. Die Christuskirche wird von 9 bis 11 Uhr geöffnet sein. Die Türen stehen offen, ein Weg durch die Kirche hindurch wird gekennzeichnet und markiert sein. Vor dem Altarbereich steht die Osterkerze und ein Oster-Gebets-Baum. Gläuige können ihre eigenen Kerzen an der Osterkerze entzünden und daheim vorbereitete Gebete und Fürbitten an den Gebetsbaum hängen. Der Pfarrer spricht seinen Segen aus der Distanz, aber von Herzen. Die Menschen können die Kirche nur einzeln betreten, Desinfektionsmittel steht bereit.