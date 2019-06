Während einige Fußballmannschaften in Entscheidungs- und Relegationsspielen noch um ihren künftigen Liga-Startplatz kämpfen, treten Meister der württembergischen Amateurklassen am Samstag, 15. Juni, zur Vorrunde des Erdinger-Meister-Cups an. Beim Vorrundenturnier in Gammertingen sind aus dem Bezirk Donau alle vier Meister aus dem Raum Ehingen vertreten: die SG Öpfingen (Kreisliga A1), die SG Ersingen (B1) und die SF Bussen (B2) bei den Männern sowie die SG Dettingen (Bezirksliga) bei den Frauen. In der Vorrunde geht es um die Qualifikation für die Endrunde.

Die Vorrunde in Württemberg wird an vier Orten ausgetragen, die Einteilung orientiert sich an den Gebieten der vier Landesliga-Staffeln der Männer. In Gammertingen sind am Samstag 25 Männer-Mannschaften aus den Bezirken Donau, Zollern, Bodensee (alle Landesliga Staffel IV) und Schwarzwald (Landesliga III) sowie zehn Frauenteams von der Kreisliga bis zur Regionenliga dabei. Ausrichter ist der TSV Gammertingen, der am Wochenende als Spielgemeinschaft mit Alb-Lauchert in der Relegation zur Bezirksliga Donau antritt. Wegen des Meister-Cups wurde das Entscheidungsspiel der Gammertinger Fußballer (Platz zwei in der Kreisliga A2) gegen den A1-Zweiten Ringingen von Samstag auf Sonntag, 16. Juni, verlegt.

Die Verantwortlichen des TSV Gammertingen um Spielleiter Benjamin Gauß sind seit Tagen mit der Vorbereitung des Meister-Cups beschäftigt. Die besten Teams der Vorrundenturniere qualifizieren sich für die Endrunde am Samstag, 22. Juni, in Berghülen (Bezirk Donau/Iller). In der Endrunde steigen dann auch die Titelträger der Landesligen und die Qualifikanten der übergeordneten Ligen ein. Auf den Gewinner des Meister-Cups wartet ein Wintertrainingslager im Süden. Im vergangenen Jahr gewann Oberliga-Meister TSG Balingen in Frickenhausen das Finalturnier.

Bei einer Pressekonferenz im Stadion des TSV Gammertingen informierten die Verantwortlichen über den Ablauf des Vorrundenturniers. Matthias Rudolf vom Württembergischen Fußballverband (WFV) sagte: „Noch nie haben so viele Teilnehmer ihre Zusage für dieses Turnier gegeben.“ Die Bezirksligisten SV Weingarten (Bodensee), FV Bad Schussenried (Donau) und SC 04 Tuttlingen (Schwarzwald) gelten als Favoriten. Aber, dies wurde betont, bei einem Kleinfeldturnier, bei dem Mannschaften nur aus vier Feldspielern bestehen, könnten auch unterklassige Vereine für Furore sorgen.

Gespielt wird gleichzeitig auf vier Feldern. Die Spielzeit beträgt zehn Minuten, los geht das Turnier in Gammertingen am Samstag um 12 Uhr. Nach mehr als 70 Spielen rechnen die Verantwortlichen mit dem Endspiel gegen 18 Uhr. Die Vereine auf den Plätzen eins bis fünf qualifizieren sich für die Endrunde.