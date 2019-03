Anmeldezahlen am Gymnasium ziehen wieder an

Nach gesunkenen Anmeldezahlen für die fünften Klassen in den vergangenen Jahren zieht die Anzahl der Schüler am Gammertinger Gymnasium zum bevorstehenden Schuljahr wieder an. Zufrieden ist auch Klaus Minsch, kommissarischer Leiter der Laucherttalschule – obwohl im Vergleich zum Vorjahr die Zahlen an der Werkrealschule leicht und an der Realschule deutlich zurückgehen.

Dass die Anmeldezahlen im Vergleich zum Vorjahr sinken würden – damit hatten die Verantwortlichen bereits gerechnet. „Die Mädchen und Jungen, die zum neuen Schuljahr an eine weiterführende Schule wechseln, kommen aus einem relativ geburtenschwachen Jahrgang“, sagt Christoph Ocker, Leiter des Gymnasiums. Von den 60 Anmeldungen sei er deshalb schon fast positiv überrascht. Zum Schuljahr 2018/19 hatte das Gymnasium 52 Anmeldungen verzeichnet, im Jahr davor waren es 59 gewesen.

Zahlen können sich noch ändern

Die entscheidende Frage am Gymnasium wird jetzt sein, ob sich aus den neuen Fünftklässlern zwei oder drei Klassen bilden lassen. Bleibt es bei 60 Anmeldungen, müssten zwei Klassen mit jeweils 30 Schülern entstehen. Kommt noch mindestens eine Anmeldung hinzu, ließen sich die Schüler auf drei Klassen verteilen. „Die Erfahrung zeigt, dass sich die Anmeldezahlen nach den offiziellen Terminen noch verändern können. Wenn die Lehrerversorgung stimmt, ist bei 60 Schülern vielleicht aber auch eine Ausnahmeregelung möglich“, sagt Christoph Ocker. Grundsätzlich freue er sich, wenn die Anzahl der Schüler für drei Klassen ausreicht. „Kleinere Gruppen sind angenehmer für alle Beteiligten.“

Eine bestimmte Zahl wird auch Klaus Minsch in den kommenden Wochen genauestens im Auge behalten: die 15. So viele Anmeldungen liegen ihm bislang für die neue fünfte Klasse an der Werkrealschule vor. 16 müssen es sein, damit diese eine reguläre Klasse bilden kann – ansonsten droht ein „blauer Brief“ vom staatlichen Schulamt in Albstadt. Damit rechnet der Schulleiter aber eher nicht. „Wir sind optimistisch, dass noch einige Anmeldungen für die Werkrealschule hinzukommen“, sagt Minsch. Für das Schuljahr 2018/19 hatte er 19 Anmeldungen entgegengenommen, im Vorjahr waren es lediglich neun gewesen.

Auch wenn er für die Zukunft mit weiteren Zitterpartien bei den Anmeldezahlen rechnet: Bange ist Klaus Minsch um seine Werkrealschule nicht. „Grundsätzlich sind unsere Werkrealschulen besser als ihr Ruf“, sagt er. Die große Stärke dieser Schulform sei die individuelle Förderung eines jeden einzelnen Schülers. Unabhängig davon habe sich die baden-württembergische Kultusministerin Susanne Eisenmann klar hinter die Werkrealschulen gestellt. Diesbezüglich nehme er die CDU-Politikerin beim Wort, sagt Minsch.

Zwei neue Realschulklassen

Entspannter als an der Werkrealschule ist die Situation an der Realschule, an der sich für das kommende Schuljahr 45 Mädchen und Jungen angemeldet haben – 27 weniger als im Vorjahr. Diesen Rückgang führt Klaus Minsch im Wesentlichen auf den geburtenschwachen Jahrgang zurück. „Uns war klar, dass wir mit weniger Anmeldungen rechnen müssen“, sagt der Schulleiter, der für das neue Schuljahr zwei stabile fünfte Klassen ankündigt. Tatsächlich liegen die 45 Anmeldungen auf dem Niveau der Vorjahre.

Bürgermeister Holger Jerg sieht in den Anmeldezahlen eine Bestätigung für die gute Arbeit an den Schulen. „Die Vorbehalte gegen G8 haben sich im vergangenen Jahr negativ auf die Anmeldungen am Gymnasium und positiv auf die Realschule ausgewirkt“, sagt er. „Das hat sich wieder ein Stück weit ausgeglichen.“ Jetzt hofft Jerg, dass die Laucherttalschule, die Klaus Minsch seit anderthalb Jahren kommissarisch führt, bald wieder eine reguläre Leitung hat.

„Das Verfahren soll April im beginnen“, sagt Gernot Schultheiß, Leiter des staatlichen Schulamts in Albstadt. Auf ein Ergebnis hoffe er noch vor Schuljahresende. Details zur Bewerberlage dürfe er nicht bekannt geben. Klaus Minsch hatte seine Bewerbung für die Schulleiterstelle im Herbst vergangenen Jahres eingereicht. Ausschlaggebend sei die Unterstützung durch seinen Stellvertreter Marcus Haule, die Lehrer und die Eltern gewesen, sagte Minsch der „Schwäbischen Zeitung“ im Oktober.