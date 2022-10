Anlage von naturnahen Blumenwiesen

Die Stadt Gammertingen beteiligt sich dieses Jahr am landesweiten Projekt „Natur nah dran“ des NABU Baden-Württemberg, gefördert durch das Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Baden-Württemberg. Laut Mitteilung der Stadtverwaltung wurden im Rahmen dieses Projekts schon mehrere Flächen in Gammertingen neu angelegt, zum Beispiel die Innenfläche des Kreisverkehrs Europastraße / B32 / „Herdleäcker“.

Das Stadtbauamt Gammertingen möchte nun im Zuge dieses Projektes den Bürgern und Bürgerinnen ebenfalls die Möglichkeit bieten, sich an der Neuanlage einer solchen Fläche aktiv zu beteiligen und dabei mitzuerleben, wie sich naturnahe Flächen erarbeiten lassen, heißt es in einer Pressemitteilung.

Die Flächen entlang des Bachlaufs an der historischen Stadtmauer am Roten Dill sollen in eine artenreiche Blumenwiese oder in einen artenreichen Kräuterrasen umgewandelt werden. Das Bachufer soll mit Wildstauden ergänzt werden. Alle Flächen werden mit Blumenzwiebeln bepflanzt.

Es werden die Techniken der Bodenvorbereitung, der Pflanztechnik und der Aussaat in der Praxis gezeigt, die Teilnehmer arbeiten aktiv mit.

Die Teilnehmerzahl ist auf zwölf Teilnehmer begrenzt. Sollten mehr Anmeldungen eingehen, entscheidet das Los.

Der Ausführungstermin ist Freitagnachmittag, 14. Oktober, von 13 bis 17 Uhr. Ausweichtermin bei schlechter Witterung ist Freitag, 21. Oktober, von 13 bis 17 Uhr.

Mitbürgerinnen und Mitbürger werden gebeten, sich Angabe ihrer Kontaktdaten unter veranstaltung@gammertingen.de anzumelden.