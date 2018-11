Andreas Grau und Götz Schumacher überzeugen das Publikum

Musiker der Weltklasse waren zu Gast beim Gammertinger Schlosskonzert: das Piano-Duo Grau-Schumacher mit Andreas Grau und Götz Schumacher erfreute das Gammertinger Publikum zum nunmehr vierten Mal seit ihrem ersten Besuch vor zwanzig Jahren.

Die erste Hälfte des Abends war geprägt von der Musik Franz Schuberts und Ludwig van Beethovens. Den Auftakt machten Schuberts „Trois marches militaires“ D733, op.51, ein populäres Werk der vierhändigen Klaviermusik. Von den ersten Takten an überzeugten die beiden Musiker mit überragender Souveränität im Zusammenspiel gepaart mit einer breiten Palette der Ausdrucksmöglichkeiten in Charakter und Klang. Die charmanten Trio-Mittelteile wirkten fast zierlich gegenüber den sie jeweils einrahmenden klangvollen Hauptteilen. Zum musikalischen Hörgenuss freute sich das Publikum auch am beeindruckenden Zusammenspiel der beiden Pianisten – als seien sie von nur einem Geist geleitet in enger Harmonie von Gestik, Mimik und Bewegung. Die folgende „Große Fuge B-Dur“ op. 134 von Ludwig van Beethoven forderte nicht nur die Pianisten, sondern auch die Zuhörer heraus. Dieses Werk aus Beethovens letzten Lebensjahren – ursprünglich komponiert als Finalsatz des Streichquartetts op.130 – irritierte schon bei seiner Uraufführung Publikum und Kritiker. Beethoven komponierte einen neuen Finalsatz für das Quartett, die Große Fuge erschien als Einzelsatz und eben in einer Fassung für Klavier zu vier Händen. Das Klavierduo schuf überzeugend die düstere und dramatische Grundstimmung, die dieses große Werk prägt. Gekonnt präsentierten sie das komplexe Werk, das die verschiedenen Formen des anfangs eingeführten Themas in mehreren sehr verschiedenen Fugenabschnitten durchführt: Der anfänglich strengen Struktur folgt ein wilder, fast unverständlicher und oft dissonanter Teil, unterbrochen durch einem ruhigen lyrischen, kaum fugenhaften Abschnitt, um schließlich in eine Schlusspassage zu münden, in der ein Klangmeer Wogen schlägt, aus denen das Thema in allen Lagen wie Fische „hervorspringt“. Als nächstes folgte das Allegro a-Moll, D 947 „Lebensstürme“ von Franz Schubert. Ausdrucksstark und wahrhaft stürmisch eröffneten Andreas Grau und Götz Schumacher das Werk, um dann im lyrischen Zwischenteil die Vielschichtigkeit der harmonischen Verschiebungen wunderbar herauszuzeichnen. Perfekt entlockten sie dem Flügel ein gänzlich anderes Klangbild als zuvor bei Beethovens Musik.

Im zweiten Teil spielten die Musiker neuere Werke

Nach der Pause folgten neuere Werke. Den Auftakt bildete die Suite „Ma mère l’Oye“ von Maurice Ravel, komponiert für die Kinder von Freunden und inspiriert von Charles Perraults Märchensammlung „Meine Mutter, die Gans“. Ganz wunderbar zauberten die beiden Pianisten die verschiedenen Stimmungen in den Raum: das schlafende Dornröschen, den kleinen Däumling und – klanglich überraschend wie überzeugend – das fernöstliche Ambiente der „Kaiserin der Pagoden“, ebenso lautmalerisch beschreibend das Gespräch zwischen der Schönen und dem Biest und schließlich der „Feengarten“. Die folgende Sonate für Klavier zu vier Händen von Francis Poulenc präsentierten die Pianisten frisch und lebendig. Die drei kurzen Sätze weisen fröhlich und mit einer Prise Humor eine gelungene Verquickung moderner Klängen mit volksliedhaften Elementen vor.

Pianisten bekommen vom Publikum rauschenden Beifall

Zum krönenden Abschluss folgten „Mehrere kurze Walzer für Klavier vierhändig“ komponiert von Wolfgang Rihm. Götz Schumacher und Andreas Grau fanden genau den richtigen Ton für diese humorvollen, fast schon satirischen Miniaturen, die mit Zitaten und Anklängen unter anderem an Schubert, Brahms, Prokofjew und Skrjabin dem Genre „Walzer“ auf höchstem Niveau die Ehre erweisen. Die Freude an der Musik und am völlig verinnerlichten Zusammenspiel in jeder Phase und Bewegung war offensichtlich. Das Publikum dankte den Pianisten für den besonderen Abend mit rauschendem Beifall und freute sich über zwei weitere pfiffige Miniaturen von Wolfgang Rihm als Zugaben.