Andreas Gauggel ist neuer Vorsitzender

Der TSV Harthausen/Scher hat sich vor Kurzem zu einer außerordentlichen Generalversammlung getroffen. Dabei wählten die Mitglieder einen neuen Vorsitzenden.

62 Mitglieder folgten der Einladung und fanden sich im Vereinsheim in Harthausen ein. Die Versammlung begann mit dem Bericht des Vorsitzenden, gefolgt von der Entlastung desselben. Nach einem Jahr als erster Vorstand und zweijähriger Amtszeit als kommissarischer Vorstand des TSV Harthausen/Scher trat Benedikt Abt von dem Posten zurück. Der TSV Harthausen/Scher bedankte sich für die Zeit und Mühen bei Benedikt Abt, insbesondere während der Coronazeit. Diese war geprägt von vielen Auflagen für den Verein. Dennoch sei immer der Wille da gewesen, den Vereinsmitgliedern die Sportausübung zu ermöglichen, heißt es in einem Bericht des Vereins. Auch das 150. Jubiläum fiel in seine Amtszeit, auch dies wurde mit Hilfe aller Mitwirkenden erfolgreich durchgeführt.

Als neuer Vorsitzender des TSV Harthausen wurde, ohne Gegenstimme und mit einer Enthaltung, Andreas Gauggel gewählt. Mit dem Lied des Vereins „Turner auf zum Streite“ endete der offizielle Teil der außerordentlichen Generalversammlung.