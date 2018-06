Aluminiumwinkel beschädigen Auto

Vermutlich am frühen Dienstagmorgen hat ein unbekannter Autofahrer auf der Sigmaringer Straße zwei größere Aluminiumwinkel verloren. Gegen 5.45 Uhr erkannte eine mit ihrem Peugeot stadtauswärts fahrende 22 Jahre alte Frau die auf der Fahrbahn liegenden Teile zu spät und fuhr darüber, so die Polizei. Hierbei wurde das unter dem Auto angebrachte Ersatzrad abgerissen. Am Peugeot entstand etwa 500 Euro Sachschaden. Noch bevor die 22-Jährige die Unfallstelle absichern konnte, fuhr eine 40-Jährige mit ihrem BMW über das abgerissene Ersatzrad, wodurch am BMW 500 Euro Sachschaden entstand. Mögliche Hinweise auf den Verlierer der Teile werden ans Polizeirevier Sigmaringen, Telefon 07571 / 1040, erbeten.