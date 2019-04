Altes Oberamt zeigt Fotos von Botho Walldorf

Nach Stationen in Sigmaringen und Dettenhausen ist die Ausstellung „Alltag auf der Alb“ jetzt auch dort zu sehen, wo Fotograf und Heimatforscher Both Walldorf vermutlich am aktivsten war: in Gammertingen. Dort hielt er mit der Kamera seit den 1960-Jahren etliche Alltagssituationen im Bild fest. Einige davon sind nun im Alten Oberamt zu sehen.

Bei der Eröffnung der Ausstellung war er der Star: Botho Walldorf, das schwäbische Urgestein mit Rügener Wurzeln. Einmal mehr haben seine Bilder und Aufzeichnungen bei der Vernissage im Obergeschoss des ehemaligen Oberamtsgebäudes das zahlreich erschienene Publikum beeindruckt. Wie Medienwissenschaftler und Historiker Dr. Ulrich Hägele in seiner Laudatio sagte, ist die Fotosammlung ein Glücksfall nicht nur für das Staatsarchiv Sigmaringen, wohin Walldorf seine umfangreiche Sammlung gegeben hat. Auch für die regionale Heimatforschung sind Walldorfs Werke von unschätzbaren Wert, weil er seine Fotografien auch schriftlich erläutert, datiert, namentlich kenntlich gemacht und zum Teil auch audiovisuell hinterlegt hat.

„Das ist für uns Historiker einmalig“, sagte Ulrich Hägele. Denn so könne auch die Nachwelt jederzeit das „Was, Wann, Wer und Warum“ der Bilddokumente nachvollziehen. Der Heimatchronist habe im Laufe der Jahrzehnte eine Unzahl von Aufnahmen gefertigt und damit die Entwicklungsgeschichte von Gammertingen und Umgebung sicht- und nachlesbar gemacht. „Wollten wir alle Bilder Walldorfs ausstellen, bräuchten wir eine Wand von rund 75 Kilometern Länge“, sagte Hägele zur Verdeutlichung von Botho Walldorfs unbändiger Dokumentationsfreude.

Seltene Fähigkeit

Der Wissenschaftler bescheinigte dem Ortschronisten, einen „journalistischen Blick“ zu haben, was bei Hobbyfotografen selten sei. Damit meinte er die Fähigkeit, zeitspezifische, aber scheinbar unbedeutende Dinge aufgenommen zu haben, beispielsweise den Blick in eine Scheune mit bäuerlichen Gerätschaften von vor 40, 50 Jahren. Oder Ansichten von Häusern und Gassen, aufgenommen zu unterschiedlichen Zeiten, mal mit, mal ohne Menschen. Walldorf habe sich auch nicht davor gescheut, vom Keller bis zum Dach alles abzulichten – Menschen bei der täglichen Arbeit wie die Bäuerin, die im Schweiße ihres Angesichts Spätzleteig ins Kochwasser drückt.

„Seine Bilder und schriftlichen Dokumentationen zeigen das Leben auf der Alb über Jahrzehnte so, wie es wirklich war“, sagte Ulrich Hägele. Engagierte Bürger wie Walldorf seien äußerst wichtig für die Archivarbeit einer Stadt oder Gemeinde, denn nur so könne gezeigt werden, was das Leben in einer bestimmten Region im Laufe der Zeit ausmache.

Der Laudator zeichnete den Werdegang des Heimatfotografen nach, der bereits mit 14 Jahren anfing, zu fotografieren. „Schuld“ an dieser Leidenschaft sei ein Fotokurs an seiner Schule, dem Progymnasium in Gammertingen, gewesen. Eine deutsche Dacora-Kamera, hergestellt in Reutlingen, war seine erste Kamera, mit der er viele Jahre arbeitete. „Die frühen 60er-Jahre und die Eisenbahn – das waren meine Themen“, sagte Botho Walldorf selbst. Denn weil er eigentlich Lokführer werden wollte, waren Züge, Maschinen und Technik seine ersten Fotomotive. Die Menschen und die Umgebung, in der sie lebten, kamen nach und nach ebenfalls dazu.

Aber die Eisenbahn und alles, was damit zusammenhängt, hat Botho Walldorf nie losgelassen. Das zeigt auch sein neues Buch mit dem Titel „Bahnhöfe in Hohenzollern“, in dem er die Empfangsgebäude und Betriebsstellen der Bahn im Wandel der Zeit darstellt. Im Buch dokumentiert Walldorf mit 55 bemerkenswerten Bildpaaren die Veränderungen, die die Bahnhöfe, Haltestellen, Bahnübergänge, der Gleisbau, aber auch der Zugverkehr der Hohenzollerischen Landesbahn im Laufe von 100 Jahren erfahren haben.

Wie diese wichtige Verkehrsverbindung zwischen Gammertingen, Sigmaringen, Hechingen, Eyach, Engstingen und vielen weiteren Haltepunkten im Laufe der Jahrzehnte ihr Gesicht verändert haben, zeigt der Autor anhand von beeindruckenden „Damals und heute“-Fotos im direkten Vergleich. Die Band „KD & The Workaholics“ steuerte zur Ausstellungseröffnung Musik in Form von Eigenkompositionen bei.