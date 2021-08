Alte Schlepper sind in Harthausen in Aktion

Der erste Auftritt der Bulldog-Kameraden-Harthausen war eigentlich am Sonntag vorgesehen, doch wegen der schlechten Wetterprognose fand diese Freiluftveranstaltung schon am Samstagnachmittag statt, sodass der erstmals durchgeführte Feldtag bei bestem Sommerwetter über die Bühne gehen konnte.

Nachdem Organisator Armin Gauggel die nahezu 40 Schlepper rund um den Park in der Ortsmitte in die Startpositionen geleitet hatte, setzte sich der Oldtimer-Traktoren-Zug angeführt vom 54 Jahre alten Mähdrescher Claas Matador Standard in Richtung Juhestraße in Bewegung und dann weiter bis zu den Reutäcker etwa einen Kilometer westlich der Ortschaft. Auf einer Wiese mit Blick auf Harthausen war ein Parkplatz für die betagten Schlepper und alten Landmaschinen eingerichtet und obwohl man bewusst bei der ersten Vorstellung des Clubs im Vorfeld auf größere Werbung verzichtet hatte, kamen viele Besucher aufs Feld.

„Wir wollten erst mal schauen, wie ein solches Event abläuft und ob die mühevoll restaurierten Traktoren und alten Gerätschaften auch alle funktionieren“, erklärt Clubsprecher Pascal Braun, der gleich mehrere Schlepper im Einsatz hatte. „Dass gleich so viele Gäste gekommen sind, hat uns alle überrascht“, ergänzt Mitbegründer Friedrich Holzmann, der mit seinem roten Fahr D17 Baujahr 1952 zur Vorführung gekommen war.

Die alten Schlepper mit den angehängten Arbeitsmaschinen konnten jedoch nicht nur bestaunt werden, sondern waren auch im Arbeitseinsatz zu erleben. Zunächst galt es den erntereifen Bio-Dinkel auf dem Getreidefeld von Armin Gauggel zu dreschen. Dabei kam Ingo Weiß mit seinem wieder funktionstüchtig gemachten Claas-Mähdrescher bei idealem Erntewetter zum Einsatz und der geerntete Dinkel wurde über ein Gebläserohr auf einen Kipper verladen.

Das in einer Staubwolke ausgeworfene Stroh wurde im Anschluss mit einem fast 50 Jahre alten Schwader zu Strängen geformt, damit es von der Ballenpresse in handliche Quader gepresst werden konnte. Mit Hilfe eines angehängten Förderbandes, welches durch eine Zapfwelle angetrieben wurde, gelangte das Dinkelstroh schließlich auf den Wagen. Doch damit nicht genug: Kaum war das Stroh vom Acker begann der passionierte Bulldog-Fan Friedrich Holzmann mit seinem Fahr-Bulldog das Stoppelfeld zu pflügen und zwar so wie es die Großväter noch machten mit dem von Hand geführten Einscharpflug. Dass das alles andere als leicht war, konnte man an der Anstrengung der sich abwechselnden Pflüger erkennen. Da war es gut, dass die Harthauser Bulldog-Kameraden vorgesorgt hatten, zur Stärkung gab es Rote mit Wecken sowie erfrischende Getränke. Zwischen den Vorführungen im Acker gab es reichlich Gelegenheit mit den Besitzern der Oldtimer ins Gespräch zu kommen, wo es dann um die technischen Besonderheiten der alten Schlepper ging. Darunter auch ein in Balingen gebauter Wahl, Typ W 15, von Alfred Gauggel aus dem Jahr 1950 mit 15 PS, der noch mit einer Drehkurbel von Hand gestartet werden muss. Außerdem präsentierten die Harthauser Bulldog-Kameraden Oldtimer der Marken Hanomag, Eicher, Fahr, McCormick, Güldner , Fendt, Deutz, Ford, Fiat und Steyr in verschiedenen Variationen.

Auch viele Familien mit ihren Kindern waren gekommen und die Kids hatte ihre Freude an dem Geknatter der Schlepper und viele nutzten die Gelegenheit, auf den Traktoren zu sitzen und Fahrer zu spielen. Bei dem begeisterten Zuspruch und nach dem pannenfreien Ablauf des erstmals durchgeführten Feldtages sind die Harthauser Bulldog-Kameraden guter Dinge, dass diese Bulldog-Veranstaltung in Harthausen nicht die letzte sein wird.