Aldingen unterliegt Unterdigisheim

Der SV Eutingen im Gäu hat bei den Fußballfrauen das Vorrundenturnier um den Erdinger-Meister-Cup in Gammertingen durch einen 1:0-Finalsieg gegen den SV Mietingen gewonnen. Die SpVgg Aldingen, die als Bezirksmeister den Bezirk Schwarzwald vertrat, musste im Viertelfinale die Segel streichen.

Insgesamt zehn Mannschaften nahmen am Turnier in Gammertingen (Bezirk Donau) teil. Aus den zwei Vorrundengruppen erreichten die jeweils ersten vier Mannschaften die K.o.-Runde.

In der Gruppe A ging der SV Eutingen als Gruppensieger hervor, gefolgt vom FC Bellamont, dem SV Unterdigisheim und dem SV Mietingen. In der Gruppe B wurde die SpVgg Aldingen hinter dem TSV Frommern Gruppenzweiter. Das Viertelfinale erreichten ebenfalls der SSV Ulm 1846 und der FC Inzighofen/Vilsingen/Engelswies 99.

Im Viertelfinale war dann für die SpVgg Aldingen Schluss, die dem SV Unterdigisheim (Bezirk Zollern) mit 0:1 unterlag. Überraschend kam auch das Aus für den TSV Frommern, der gegen den SV Mietingen mit 1:3 nach Neunmeterschießen verlor.

Im Halbfinale gewann der SV Eutingen gegen den FC Bellamont mit 1:0 und der SV Mietingen setzte sich gegen den SV Unterdigisheim mit 5:4 nach Neunmeterschießen durch.

Im Spiel um Platz drei unterlag der SV Unterdigisheim den FC Bellamont mit 0:1 und das Finale ging mit 1:0 an den SV Eutingen, der sich gegen den SV Mietingen durchsetzte.

Die vier Halbfinalisten erreichten zudem das Endturnier am kommenden Wochenende in Berghülen (Bezirk Donau/Iller). Da der SV Unterdigisheim auf eine Teilnahme verzichtet, rückt der Fünfte des Turniers in Gammertingen, der FC Inzighofen/Vilsingen/Engelswies 99, nach.