Albverein bittet um Hilfe auf den Wachholderheiden

Ein junger Bauarbeiter ist am Dienstagabend auf der Lindauer Insel von einem Gerüst fünfzehn Meter in die Tiefe gestürzt. Die Einsatzkräfte brauchten eine halbe Stunde, um ihn vom Balkon in einem Hinterhof und dann in die Maximilianstraße zu bekommen. Dann wurde er mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.

Der Alarm ging gegen 16.50 Uhr ein. Der Bauarbeiter war im Hinterhof eines Hauses in der Maximilianstraße von einem Gerüst gestürzt und auf einem Balkon gelandet.