Alb-Redakteur geht nach 29 Jahren in den Ruhestand

Knapp 29 Jahre lang hat SZ-Redakteur Ignaz Stösser in der Lokalredaktion der „Schwäbischen Zeitung“ das Ressort Alb/Lauchert betreut. Diese Woche hat sich der 63-Jährige in den Ruhestand verabschiedet. Mit Stösser verliert die „Schwäbische“ einen erfahrenen Kollegen, der den Lokalteil über Jahrzehnte prägte. Außergewöhnlich an Stösser war, dass er sich vom ersten bis zum letzten Arbeitstag um dasselbe Ressort kümmerte. Anfangs war er auch häufiger in Sigmaringen und anderen Gemeinden unterwegs. Ältere Leser erinnern sich noch an die „Meckerecke“, unter der er seine Beobachtungen niederschrieb. Stösser gilt außerdem als Erfinder der Kolumne „Marktplatz“, die bis heute besteht.

Wenn der Apparat mit der Durchwahl „233“ klingelte, meldete sich Stösser immer auf die gleiche Weise: „Schwäbische Zeitung Stösser“. Das rollende „r“ ist eines seiner Markenzeichen. Stösser ist Rumäniendeutscher. Er wuchs im Banat auf, machte in Hermannstadt Abitur und studierte in Bukarest an der Journalistenhochschule. Sein Volontariat eingerechnet schrieb „ist“, so sein Kürzel, rund elf Jahre lang für „Die Woche“, eine von vier deutschsprachigen Zeitungen in Rumänien. Als Stösser 1985 seinen Ausreiseantrag stellte, wurde er entlassen.

1987 kam Stösser nach Deutschland, zwei Jahr später fing er bei der „Schwäbischen“ an. Während seines verkürzten Volontariats mit Stationen in der damaligen Zentrale in Leutkirch und in der Lokalredaktion Bad Waldsee, erfuhr er von seinem späteren Kollegen Christoph Wartenberg von einer freien Stelle in Sigmaringen und bewarb sich.

Die Anfänge in der Lokalredaktion waren mit der heutigen Art und Weise, Zeitung zu machen, überhaupt nicht vergleichbar: Die vier Redakteure bearbeiteten eingereichte Manuskripte, Korrekturen nahmen sie auf Papier vor und gaben die Manuskripte in die Erfassung. Als die sogenannten Metteure später die Zeitungsseiten umbrachen, hatte ein Redakteur Umbruchsdienst und war somit für inhaltliche Änderungen zuständig.

Selbst Themen zu setzen wurde erst später mehr und mehr zur Aufgabe der Redakteure. So erinnert sich Stösser an die geplante Ansiedlung eines Galvanik-Betriebs in Gammertingen in der Nähe eines Wohngebiets, die für Aufregung sorgte: Auch durch eine Diskussionsrunde der SZ wurden der Bevölkerung die Nebenwirkungen bewusst. Der Betrieb sprang ab.

Der Gammertinger Gemeinderat war bis zu seinem Ruhestand ein fixer Termin im Kalender. Doch der Alb-Redakteur war auch in den anderen Gemeinden präsent. Da freie Mitarbeiter die Berichterstattung über heiße Eisen an ihn abtraten, entstand unter Lesern immer wieder der (falsche) Eindruck, Stösser würde nur Themen aufgreifen, wenn sie negativ besetzt seien.

Zurück zum Stösser-Fon. Nur wenn seine Privatnummer auf dem Display erschien, wich der Redakteur von seiner Grußformel ab. Seine Frau begrüßte er mit einem „Hallo Hilda“. Für sie, seine Hobbys Tanzen, Gärtnern und Kochen wird er künftig mehr Zeit haben. Stösser will sich zudem mit Schauspielerei – er hat sich bereits an einer Kleinkunstbühne angemeldet – und mit Parapsychologie beschäftigen.

Seit er sich vor einem Jahr für die Altersteilzeit entschied, konnte er sich auf den Tag X vorbereiten. „Zwischenzeitlich bin ich soweit, dass ich sagen kann: Ich freue mich.“