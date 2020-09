Akademie Laucherttal gibt neues Programmheft heraus

Die regionale Weiterbildungseinrichtung „Akademie Laucherttal“ stellt für das kommende Herbst-/Wintersemester 2020/21 ein vielfältiges Kurs- und Bildungsangebot auf. Geschäftsstellenleiterin Sonja Blickle und der Verbandsvorsitzende des Gemeindeverwaltungsverbands Laucherttal, als Träger der Akademie Laucherttal, Bürgermeister Holger Jerg, stellen das neue Programm vor. „Wir konnten neue Dozenten gewinnen, die unser Angebot in verschiedenen Rubriken erweitern“, so die beiden Akademievertreter.

„Der regionale Ansatz und die lokale Präsenz ist für die Akademie Laucherttal von besonderer Bedeutung“, betont Blickle. Aber auch in unseren einzelnen Angebotsfeldern wird es für kommenden Herbst und Winter neue oder veränderte Bildungsangebote geben. So ist beispielsweise in der Rubrik „Beruf und EDV“ ein spezielles Angebot zum Thema „Coaching und Training für erfolgreiche Bewerbungsgespräche für Jugendliche und junge Erwachsene bis 27 Jahren“ ein Highlight. Spanisch, Italienisch und Französisch können bei der Akademie Laucherttal ebenfalls gelernt oder erweitert werden.

Kreativität ist beim neuen Kursangebot der Akademie Laucherttal ebenfalls angesagt. So sind wieder verschiedenste Malkurse und ein Kurs „Bildbearbeitung am PC“ sowie „Korbflechten mit Weiden“ in den Trägerkommunen im Angebot. Einen Beitrag zum Thema „Natur und Umwelt“ bietet außerdem der eintägige Kurs „Bienen, Schmetterlinge und Co.“.

Darüber hinaus sollen Vorträge über Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung die Bürger über wichtige Entscheidungen informieren. Im gesundheitlichen Bereich sind auch die Yoga-Angebote umfassend erweitert worden. Neu in diesem Semester sind mehrere Zhineng Qigong-Kurse, „limbic meditation“, „Dem Phänomen Stress entgegentreten“ sowie „Klangschalenmeditation“. Außerdem soll auch der Bereich Fitness durch einen neuen Kurs „Power Workout“ erweitert werden. In dieser Rubrik erweitert die Akademie um den Bereich „Tanzen“ mit einem Grundkurs „Tango Argentino“ sowie „Line Dance“.

Das Angebot der „Akademie für Frauen“ bietet in Winterlingen einen „Pannenkurs“ und einen „Yogakurs“ an. Und für Kinder kann das Highlight zum Thema „Walderlebnis“ fortgeführt werden. Hier gibt es zwei Angebote: Für Kindergartenkinder „Unser Wald im Herbst“ und für Grundschüler das „Walderlebnis bei Nacht“. Durchgeführt werden diese Kurse in der Gereuthütte in Winterlingen. Neu in Winterlingen sind außerdem Kurse zum Thema „Selbstbewusstes Präsentieren“.

Die Rubrik „Akademie für Senioren“ bietet Fitnesskurse und einen PC-Workshop „Windows 7 umstellen auf Linux“. Und in der Rubrik „Reisen und Adventure - Natur und Tourismus“ werden Reisevorträge über „Der Südwesten der USA“ und „Jordanien, das Königreich der Haschemiten“ angeboten.

Das Kursprogrammheft bietet einen Einblick in alle Angebote. Auch die diakonische Einrichtung Mariaberg sowie einige kirchliche Bildungsträger in der Region leisten einen Beitrag zum Angebot. Interessierte können sich bei der „Akademie Laucherttal“ auch elektronisch über die Homepage unter www.akademie-laucherttal.de informieren und sich online anmelden.