Adventsweg in Harthausen gibt christliche Impulse

Die Corona-Pandemie ist der Grund, warum es in der diesjährigen Adventszeit in Harthausen keine Gottesdienste gibt. Doch eine Frauengruppe hat sich eine andere Form der adventlichen Besinnung überlegt. Im Eingangsbereich der katholischen Pfarrkirche St. Mauritius ist seit vergangenem Sonntag ein Adventsweg mit vier Stationen aufgebaut, an denen in kreativen Arrangements ausgerichtet auf die vier Sonntage im Advent zu Besinnung und Andacht geladen wird.

Helene Endriß, Sabrina Otto, Edith Friedrich, Gabi Heilig und Sonja Kromer ist es ein Anliegen, dass im vorweihnachtlichen Stress die eigentliche Botschaft des bevorstehenden Weihnachtsfestes nicht untergeht. Mit kurzen Bibeltexten und den dazu passenden Installationen werden entlang der vier Adventssonntage zentrale Elemente der christlichen Weihnachtsbotschaft thematisiert.

Die erste Station ist dabei der Gottesmutter Maria gewidmet, wobei Vertrauen, Hoffnung und der Glaube im Mittelpunkt stehen. In einer zweiten Station geht es mit Blick auf Josef um Licht, Wärme und Aufbruch. Station drei stellt die Hirten auf ihrem Weg nach Bethlehem aus dem Weihnachtsevangelium nach Lukas in den Fokus. Dabei geht es um die Freude und das die Angst besiegende Miteinander der Menschen. Die vierte und letzte Station hat die zentrale Weihnachtsbotschaft zum Thema: Die Menschwerdung Gottes in der Geburt Jesu. Hierbei sind die Liebe Gottes zu den Menschen und die Kraft der Liebe zwischen den Menschen wesentliche Elemente der Meditation.

An allen Stationen gibt es die Möglichkeit, selbst aktiv zu werden und die kreativ gestalteten Installationen mit eigenen Zutaten in Form beschrifteter Sterne zu ergänzen. Aus den auf dem Weg bereitliegenden grünen Holzklötzchen kann sich jeder Besucher am Ende des Weges seinen eigenen kleinen Christbaum bauen und mit nach Hause nehmen. Durch Wenden der Klötzchen kommen dabei immer wieder neue Impulse für die Adventszeit zum Vorschein und ermöglichen somit auch daheim eine Fortsetzung des in der Kirche begonnenen Weges.

Der Harthauser Adventsweg ist bis zum 23. Dezember zugänglich unter Einhaltung der Hygienevorschriften.