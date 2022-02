Acht Schüler legen Prüfung erfolgreich ab

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Trotz Pandemie, Schulschließungen und Homeschooling im Schuljahr 2020/21 legten im Juni 2021 im Regierungsbezirk Tübingen 321 Schülerinnen und Schüler ihre DELF scolaire-Prüfung erfolgreich ab. Acht der Zertifikate wurden jetzt an Gammertinger Gymnasiasten übergeben. Denn auch in Gammertingen wurden interessierte Französisch-Schüler währen der Schulschließung von ihrem Lehrer Holger Konzelmann auf die Französisch-Zusatzqualifikation in außerunterrichtlichen Arbeitsgemeinschaften vorbereitet.

Schulleiter Christoph Ocker ließ es sich nicht nehmen, die Zertifikate an die Schüler zu übergeben. Maria Hazotte, Sophie Schnizer und Matthias Wurm erhielten das Zertifikat für die bestandene Prüfung zum Niveau A 1, Sinja Bohner, Fabiola Fink, Cecile Kirsch-Bravo, Emely Monsberger und Sarah Hummel sind jetzt Niveau A2-zertifiziert.

Seit 2018 gibt es eine neue Prüfung für das Fach Französisch im Rahmen des Schulprojekts DELF intégré. Sie kann innerhalb des regulären Französischunterrichts in Klasse 10 abgelegt werden. Alle Französisch-Schüler müssen eine Klausur mitschreiben, die als reguläre Klassenarbeit gilt. Wenn gewünscht, kann sie auch als DELF-Klausur gewertet werden. Durch eine zusätzliche mündliche Prüfung kann dann das durch den Europarat klassifizierte DELF-Diplom B1 erworben werden.

Das Gymnasium Gammertingen war von Anfang an eine der Pilotschulen und ist nun schon im vierten Jahr beim Schulprojekt dabei. So nutzten im Frühjahr 21 gleich 25 Gammertinger Gymnasiasten und Gymnastiastinnen die Möglichkeit zum Diplomerwerb. Anika Barth, Amelie Bindewald, Kinga Blazkowska, Lene Cobban, Anna Rosa Eisele, Lilly Feddern, Emely Glück, Nicola Gomeringer, Jasmin Hagg, Dennis Heider, Franziska Heinemann, Pia Knupfer, Rico Mezger, Pia Miller, Jasmina Novikov, Anne Ott, Marina Richert, Tim Riveroff, Noemi Rose, Hanna Schwörer, Mia-Sophie Treuz, Aylin Wahl, Kim Waidmann, Maren Wetzel und Jana Winkler sind jetzt stolze Besitzer des B1-Diploms.

Schulleiter Ocker gratulierte allen, die eine der Zusatzqualifikationen erworben haben. Es sei nämlich „nicht normal, dass sich Schülerinnen und Schüler bemühen, diese Leistung zu erbringen“. Sein Wunsch: „Denkt an uns, wenn ihr dann alle in Paris oder auf Martinique studiert. Macht was daraus. Und wenn nicht, dann freut Euch über die schöne Urkunde.“