Abends fährt ein neuer Zug nach Sigmaringen

Für den Schienen- und Omnibusverkehr der Südwestdeutschen Landesverkehrs-AG (SWEG) tritt am kommenden Sonntag, 15. Dezember, der Fahrplan für das Jahr 2020 in Kraft. Einige Fahrtzeiten der Züge und Busse wurden angepasst. Hierbei handelt es sich laut Pressemitteilung der SWEG um Anpassungen im Bereich von wenigen Minuten. Die „Schwäbische Zeitung“ liefert einen Überblick.

Hohenzollerische Landesbahn, Änderungen auf der Zollern-Alb-Bahn 2:

Im Schienenverkehr des SWEG-Verkehrsbetriebs Hohenzollerische Landesbahn sind zum Fahrplanwechsel zwischen Gammertingen und Sigmaringen einige Änderungen vorgesehen. Der erste Zug nach Sigmaringen fährt in Gammertingen früher ab – um 4.58 Uhr statt um 5.02 Uhr. Deutliche Verschiebungen um rund 30 Minuten gibt es nachmittags bei zwei Zügen zwischen Gammertingen und Sigmaringen. Abends fährt ein neuer Zug von Gammertingen (Abfahrt: 20.22 Uhr) nach Sigmaringen.

Hohenzollerische Landesbahn, Erweitertes Angebot bei Buslinie 400 zwischen Gammertingen und Reutlingen:

Der Fahrplan der Buslinie 400 des SWEG-Verkehrsbetriebs Hohenzollerische Landesbahn sieht vom Fahrplanwechsel an zwischen Gammertingen und Reutlingen ein erweitertes Angebot vor. Bisherige Taktlücken in den Ferien werden montags bis freitags durch zusätzliche Verbindungen am Vormittag und Nachmittag geschlossen und auch am Wochenende gibt es mehr Verbindungen. Die Buslinie wird außerdem an der Haltestelle „Engstingen Trochtelfinger Straße“ mit dem Bahnhaltepunkt „Engstingen Schulzentrum“ verknüpft, um den Anschluss zum neuen Schienenverkehr der Schwäbischen Alb-Bahn zu gewährleisten.

Die SWEG ist ein Unternehmen mit Hauptsitz in Lahr/Schwarzwald, das in Baden-Württemberg und teilweise angrenzenden Gebieten Busverkehr im Stadt- und Überlandverkehr sowie Schienengüter- und Schienenpersonennahverkehr betreibt. Im Jahr 2018 ist die Verschmelzung der Hohenzollerischen Landesbahn (HzL) mit Sitz in Hechingen zur Südwestdeutschen Landesverkehrs-AG vollzogen worden. Bei der SWEG arbeiten mehr als 1300 Mitarbeiter.