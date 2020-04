80-Jähriger missachtet Vorfahrt

An der Einmündung der Eichertstraße in die Reutlinger Straße sind am Dienstagmittag in Gammertingen zwei Autos zusammengestoßen. Wie die Polizei mitteilt, fuhr gegen 12.15 Uhr ein 80-jähriger mit seinem Peugeot auf der Eichertstraße in Richtung Reutlinger Straße. Beim Einfahren in die Reutlinger Straße missachtete er die Vorfahrt eines Mercedes und stieß mit ihm zusammen. Bei dem Unfall entstand Schaden in Höhe von rund 8000 Euro. Verletzt wurde niemand.