79-Jährige durchschaut Betrugsversuch

Eine 79-jährige Frau aus Gammertingen hat am Dienstagabend einen betrügerischen Telefonanruf durchschaut und daraufhin die Polizei verständigt.

Wie das Polizeipräsidium Konstanz am Mittwoch mitteilte, gab sich der unbekannte Telefonbetrüger als Polizeibeamter „Schneider“ vom Posten Gammertingen aus. Er berichtete der Seniorin, dass in der Stadt soeben drei rumänische Einbrecher festgenommen worden seien. In der bevorstehenden Nacht müsse die Frau mit einem Einbruch in ihr Haus rechnen. Darüber hinaus wollte der Täter die Frau nach Bargeld und Wertsachen ausfragen. Anstatt sich darauf einzulassen, rief sie die Polizei an.