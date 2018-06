„75 Jahre Zunftfasnet in Gammertingen“

Die neue Ausstellung „75 Jahre Zunftfasnet“ wird am Freitag, 13. Januar, im Alten Oberamt in Gammertingen eröffnet. Bis es soweit ist, haben die Zunftmitglieder Irene Bögle und Bianca Reiser noch allerhand zu tun. Die zahlreichen Exponate aus der Bevölkerung müssen sortiert, zugeordnet und präsentiert werden. Eine Arbeit, die Kenntnis und Fingerspitzengefühl verlangt.

Eine Ausstellung zu konzipieren, ist kein einfaches Unterfangen. Irene Bögle und Bianca Reiser sind beide als Gammertinger Katzen aktiv und von der Zunft Horig bei Berthold Lieb in der Arbeitsgruppe Bälle. Irene Bögle ist zuversichtlich: „Für Altes bin ich immer zu haben“. Aber gleich darauf fällt ihr ein: „Oh je, es gibt ein Haufen zu erzählen.“ Damit aus dem „Haufen“ eine Ordnung wird, hat sich die Arbeitsgruppe überlegt, die Ausstellung in bestimmte Themenbereiche zu gliedern: Katzenmusik, Narrengericht, Umzüge, Kinderfasnet, Fasnetssammler und mehr. Von der Katzenmusik gibt es die ältesten Dokumente, das Narrengericht hat 20 Jahre pausiert und ist heute wieder überaus beliebt, die Fasnetssammler sind eine Gammertinger Spezialität: Zwei Zunftmitglieder ziehen wie Hochzeitslader – teilweise mit Frack und Zylinder – von Haus zu Haus und sammeln Geld für die Fasnet. 1949 wurde daraus eine Mehlsammlung, damit man für die Kinder Brezeln backen konnte.

Die Narrenzunft Horig wurde 1936 gegründet. Deshalb gibt es in diesem Jahr von 3. bis 5. Februar ein großes Jubiläumstreffen. Die Ausstellung ist von 13. Januar bis 1. April so gelegt, dass das Jubiläumstreffen währendessen stattfindet: „Eigentlich ist das Treffen ein Jahr zu spät, aber jetzt passt es dafür besser.“ Irene Bögle liest aus dem Protokollbuch der Zunft vor. 1955 hatte das „Frauenregiment“ unter der Präsidentschaft von Dora Reinhard einen sensationellen Erfolg. Unter dem Motto „Gleichberechtigung der Frau“ kamen mehr als 600 Besucher, die zuerst zur Ordnung gerufen werden mussten. Das Protokoll berichtet: „Es war sehr schwer, die frei zu haltenden Plätze für die Elferrat-Frauen aufzubewahren.“ Trotzdem blieb die rein weibliche Besetzung des Narrenrats eine einmalige Angelegenheit.

Wichtig ist den Ausstellungsmacherinnen zu zeigen, dass Fasnet ein gesamt-gesellschaftliches Ereignis ist: „Die, die juckat, sind genauso wichtig, wie die Organisatoren und Leute in den vorderen Reihen.“ Das Miteinander in der Fasnet soll betont werden, auch das Miteinander von Stadt und Narrenzunft. So wird unter anderem der einmalig in Silber hergestellte Narrenorden, den Bürgermeister Erwin Hirschle erhalten hat, in der Ausstellung zu sehen sein. Da die Narrenorden in Bronze immer als Beschluss des Stadtrats vergeben werden und somit wenig überraschend für einen Bürgermeister waren, bekam er seinen Orden 1987 als Sonderausgabe.

Die meisten Exponate sind Privatgaben, und weil „das mit dem Ausleihen so eine Sache ist“, lief es nach einem Aufruf um Leihgaben zunächst schleppend. Als dann jedoch die ersten besonderen Stücke im Oberamt waren, kamen immer mehr Leihgaben dazu. „Reliquien der Fasnet“, nennt es Bögle, wie die Zunftlade von Ehrenzunftmeister „Dr. Done“, Anton Burkhart, die von Schreinermeister und Zunftmitglied Braun gefertigt worden ist und laufend neue Erinnerungsstücke dazubekommt: ein Hasenkopf, der bei der Katzenhochzeit von 1939 mitgelaufen ist und ein großer Hemedglonker, der manchmal bei der Fasnet als Einzelfigur mitläuft. Aber die Besucher dürfen natürlich auch auf viele Fotos und Privatfilme gespannt sein.

Info: Ausstellung „75 Jahre Zunftfasnet in Gammertingen“ im Alten Oberamt, ist vom Samstag, 14. Januar, bis Sonntag, 1. April, jeweils sonntags von 14 bis 17 Uhr und nach Vereinbarung geöffnet. Mehr Informatioen im Internet unter www.gammertingen.de und www.nzhorig.des