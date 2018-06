6000 Euro Schaden bei Auffahrunfall

Rund 6000 Euro Sachschaden ist bei einem Auffahrunfall am Mittwochmorgen gegen 7.30 Uhr entstanden. Das berichtet die Polizei. Ein 32 Jahre alter Fahrer eines Opel Vectra fuhr auf der Landesstraße 275 an den Einmündungsbereich zur Bundesstraße 32 heran und musste verkehrsbedingt anhalten, da auf der vorfahrtsberechtigten B 32 Verkehr herrschte. Eine mit ihrem Audi nachfolgende 33 Jahre alte Frau orientierte sich zu dem Zeitpunkt bereits nach links in Richtung Hettingen und bemerkte zu spät, dass das Auto vor ihr zwischenzeitlich angehalten hatte. Durch den folgenden Aufprall wurde der Opel etwas in die B 32 geschoben, wobei es zu einem leichten Streifvorgang mit einem gerade vorbeifahrenden weißen Kastenwagen gekommen sein soll. Dessen Fahrer fuhr jedoch weiter und hat sich bislang weder am Unfallort noch bei der Polizei gemeldet.