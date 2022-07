54 Gammertinger Abiturienten erhalten Reifezeugnis

Abiball wie in alten Zeiten, vor Corona: 54 Schüler und Schülerinnen des diesjährigen Abi-Jahrganges des Gymnasiums Gammertingen erhielten von Schulleiter Christoph Ocker in der Werdenberghalle in Trochtelfingen ihr Reifezeugnis. In seiner Rede blickte Ocker optimistisch in eine ungewisse Zukunft. „Wir brauchen Menschen, die verantwortungsvoll handeln und wirken. Ihr werdet gebraucht. Die Zukunft liegt in Euren Händen“. Dass die SchülerInnen bereit sind, Verantwortung zu übernehmen, machte Elternbeiratsvorsitzende Nicole Volk deutlich, indem sie an die von Schülerseite initiierte Baumpflanzaktion erinnerte, bei der im vergangenen Schuljahr 1200 Bäume gepflanzt wurden. Die Abirede wurde diesmal als Poetry Slam präsentiert. Jenny Kleck und Nelly Müller verliehen in gereimter Form ihren Gedanken und Gefühlen zum Abimotto „ABI leave I can fly“ Ausdruck. Tufan Aktepe und Linus Osswald führten charmant durch den Abend. So verließ ein Abijahrgang mit einem der besten Gesamtschnitte die Bühne.

Den Preis der Schule für die besten Abiturergebnisse erhielten Max Hipp, Jenny Kleck, Lisa Werz und Jael Staub. Bei Max Hipp und Jenny Kleck stand am Ende die Traumnote 1,0 im Abizeugnis.

Den Scheffelpreis für die beste Leistung im Fach Deutsch und den Schulpreis Ökonomie erhielt Jenny Kleck, den für das beste Deutsch-Abitur Jael Staub. Den Preis des Fördervereins Geschichte an der Universität Tübingen durfte Rebekka Goller in Empfang nehmen. Max Hipp sahnte gleich mehrmals ab: Für seine herausragende Leistung in Mathe und Physik bekam er den Ferry-Porsche-Preis, den Preis der Deutschen Mathematiker-Vereinigung und den der Deutschen Physikalischen Gesellschaft. Obendrauf gab’s das Online-Stipendium e-fellows.net, über das sich auch Jenny Kleck und Ari Morgenstern freuen durften. Max Hipp, Johannes Blatter, Lucas Cimerman und Lisa Werz sind neue Mitglieder der Deutschen Physikalischen Gesellschaft. Zusätzlich wurde Max Hipp für sein vorbildliches Sozialverhalten mit dem Sozialpeis des Gymnasiums Gammertingen belohnt.