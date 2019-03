5000 Euro Sachschaden ist am Montagmorgen gegen 6 Uhr bei einem Unfall auf der Trochtelfinger Straße entstanden. An der Einmündung zur K 8205 musste ein 54-jähriger BMW-Fahrer verkehrsbedingt anhalten, was ein nachfolgender 21-jähriger Golf-Fahrer zu spät bemerkte und auf den BMW auffuhr, teilt die Polizei mit. An beiden Fahrzeugen beträgt die Höhe des Schadens jeweils rund 2500 Euro. Der Wagen des 21-Jährigen war nach dem Unfall nicht mehr fahrtüchtig.