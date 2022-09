50 Jahre Sportgemeinschaft KFH 1972

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Vom 9. bis 11. September feierte der KFH sein 50-jähriges Jubiläum. Der Auftakt war ein Festakt, zu dem Gründungsmitglieder, ehemalige und aktuelle Ehrenamtliche, Fußballmeister von 1976 und 2016, sowie Vertreter der Politik und Verbände kamen. Matthias Schmid, Vorstand, begrüßte die Gäste nach dem Eröffnungsauftritt der Tanzmädels des KFHs. Andreas Sauer, der durch das Programm führte, ging auf die „Herzensmenschen“ ein, ohne welche die SG nicht das wäre, was sie ist und war.

Bürgermeister Jerg lobte den Einsatz des Vereins und ging auf viele Projekte ein, die in viel Eigeninitiative verwirklicht wurden. Er hob hervor, wie positiv der KFH durch die Coronazeit kam. Auch Sigmar Störk ( WFV) brachte seine Glückwünsche mit und lobte das Engagement des doch kleinen und jungen Vereins. Harald Lutz lobte die Arbeit des Jubiläumsausschusses und überreichte eine Eintrittsmarke vom „Dieter Weber Gedächtnis-Pokalturnier“ von 1975.

Anschließend ließ Ehrenvorstand Leipert 50 Jahre KFH mit einer Fotopräsentation Revue passieren. Diese war Anlass, um in Erinnerung zu schwelgen und beisammen zu bleiben.

Am Samstag konnten sich die Nachwuchskicker bei einem E- und F-Jugendturnier messen. Am Ende eines jeden Turniers gingen die Kinder mit einer Medaille nach Hause. Abends war es wieder Zeit für ein Gaudielfmeterturnier. 30 Mannschaften standen sich in spannenden Duellen gegenüber und feierten bis spät in die Nacht.

Der Sonntag stand im Zeichen der Familie. Beim Frühschoppen mit der Musikkapelle Feldhausen-Harthausen trafen die ersten Gäste ein, die noch ein Bambini-Blitzturnier der SGM Alb-Lauchert gegen den TSV Harthausen/Scher anschauen konnten. Nach dem Mittagessen war auf dem Sportplatz die Mitmachaktion der Fitnessabteilung angesagt, bei der diese ihr breites Angebot vorgestellt hat. Kinder und Jugendliche testeten in Spielstraßen und Parcours ihre Fähigkeiten. Für die Erwachsenen gab es anderthalb Stunden Cardio-, Mobilitäts- und Krafttraining.

Zum Abschluss des Jubiläumswochenendes schenkten die Fußballer der SGM dem KFH noch sechs Punkte gegen den SV Langenenslingen und zwei Fußballspiele in beliebten Trikots der SG KFH.

Die Resonanz der Gäste, aber auch des Jubiläumsausschusses war durchweg positiv und eine gute Gelegenheit zu zeigen, was mit vielen „Herzensmenschen“ in einem kleinen und jungen Verein alles möglich ist.