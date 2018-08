50 Jahre alte Pflanze blüht in Kettenacker auf

Vor zwei Monaten hat die SZ über die „Agave americana“ aus Kettenacker – die nach 50 Jahren Pflege und Hege plötzlich anfing wie wild zu wachsen und dann nach der Blüte absterben wird – berichtet. Bei Anton und Hannelore Klekler steht dieses Prachtexemplar, das seit einigen Tagen tatsächlich voller Blüten hängt. „So etwa 13 bis 14 sind es noch“, sagt Anton Klekler. Und das ganze Schauspiel soll noch etwa vier bis fünf Wochen dauern, dann ist das Ende der Agave besiegelt. „Wie man auf dem Bild sieht, hängt der Stamm ziemlich krumm da und wir haben ihn deshalb so gut es geht abgesichert“, so Klekler.

Aber würde ein rechter Sturm kommen, würde sie wohl umfallen. Die Kleklers haben aber schon seit langer Zeit einen Ableger, der bereits um die 25 Jahre alt ist. „Ob wir das dann noch einmal erleben dürfen mit dem plötzlichen Wachsen und der einmaligen Blüte wissen wir nicht“, so Hannelore Klekler. Sie hat übrigens einen von mehreren Ablegern der aktuell blühenden Agave in ihre Obhut genommen, der so um die fünf Jahre alt ist. In knapp 45 Jahren wird dann auch dieser Ableger eines Tages wie wild wachsen und danach voller Blüten stehen, ehe er dann abstirbt. Wer aber die aktuelle Agave in voller Blütenpracht erleben möchte, sollte sich sputen und bei der Familie Klekler in Kettenacker vorbeischauen – es lohnt sich.