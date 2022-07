4XF-Tour macht Station in Feldhausen

Die Trainer von Straßensport e.V. waren mit ihrem blauen Tourbus voll mit Material und Ideen rund ums Functional Training in Feldhausen. In kurzer Zeit verwandelte sich der Schulhof in einen Parcours, den anschließend 20 Teilnehmer unter der Anleitung des Rostocker Trainerteams bewältigen durften. Zehn Stationen mit unterschiedlichen Kraftübungen trieben die Schweißperlen auf die Stirn. Während die erste Gruppe im Cooldown die letzten Kräfte mobilisierte, wurde der Schulhof spontan für eine zweite Runde umgestaltet. Die Jungs der B-Jugend trainierten anschließend vor allem die Kraftausdauer. Zum Abschluss konnten die Trainerin und die Sportler der Functional-Fitness-Gruppe vom KFH noch mit den zwei Experten über Trainingsmethoden und -geräte reden und sich Tipps und Tricks für Klimmzüge abholen. Anstrengend, aber eine coole Aktion, war das Fazit der Teilnehmer.