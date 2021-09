46 Freiwillige treten bei Mariaberg ihren Dienst an

Ute Haimerl, Freiwilligenbeauftragte des sozialen Dienstleistungsunternehmens Mariaberg, hat in der vergangenen Woche 46 Freiwillige für das Freiwillige Soziale beziehungsweise Ökologische Jahr sowie für den Bundesfreiwilligendienst in Empfang genommen. Alexander Nübling, Leiter der Personaldienste, begrüßte die jungen Menschen. „Ein richtungsweisender Weg ist das, den Sie mit der sozialen Arbeit einschlagen“, sagte er. „In Mariaberg treffen Sie vielfältige Menschen, so vielfältig, wie Sie es auch sind. Es erwartet Sie eine sehr offene Gemeinschaft.“

„Mariaberg ist für mich generell die bekannteste Adresse, wenn es um Soziale Arbeit geht“, wird Maria Chaloupka in einer Pressemitteilung der diakonischen Einrichtung zitiert. Die 21-Jährige kommt aus Ringingen bei Burladingen absolviert bei Mariaberg ihren Bundesfreiwilligendienst. Sie hat sich unterschiedliche Ausbildungen angeschaut, wusste aber schon seit einigen Jahren: Der soziale Bereich passt zu ihr.

Freiwilligenbeauftragte stellt den Stadtteil vor

Trotz der Corona-Pandemie sei eine große Anzahl an neuen Freiwilligen zusammengekommen, sagt Ute Haimerl. „Obwohl wir wegen Corona nicht auf Messen Werbung machen konnten, haben eine gute Mund-zu-Mund-Propaganda und die Online-Präsenz für guten Zulauf gesorgt.“ Zu Beginn stellte die Freiwilligenbeauftragte den Stadtteil vor: wo man essen, Kaffee trinken, einkaufen, nach der Arbeit in der Wohngruppe oder Schulklasse den Feierabend ausklingen lassen kann.

Gerade zu letzterem kommt nun das neue Jugendhaus im Krätzenbergweg hinzu, das am 17. September eingeweiht werden soll. Der Jugendbeauftragte Raimund Jäger stellte sich vor und lud die jungen Menschen zur Mitgestaltung ein. Das ist in Mariaberg auch über die Jugend- und Auszubildendenvertretung möglich. In Zusammenarbeit mit den Mitarbeitendenvertretungen Mariabergs setze sich diese auch für die Belange der Freiwilligen ein, erklärten die Vertreterinnen Aileen Hess und Laura Baum. Die Jugend- und Auszubildendenvertretung werde auch hinzugezogen, wenn es um die Einstellung von Azubis oder um Gespräche in den Teams beispielsweise innerhalb der Wohngruppe geht. Freiwillige haben in ihrer Zeit bei Mariaberg zwar nicht das passive, aber das aktive Wahlrecht für die Jugend- und Auszubildendenvertretung, deren Mitglieder für eine Periode von zwei Jahren gewählt werden.

Pfarrerin kümmert sich um die Seelsorge

Eine Ansprechpartnerin auf geistlicher Seite haben die neuen Freiwilligen in Pfarrerin Bärbel Danner. Sie kümmert sich mit Diakonin Renate Nottbrock um die Seelsorge in Mariaberg, ist aber auch Gleichstellungsbeauftragte und sowohl in die Jugendarbeit als auch in die Betriebliche Gesundheitsförderung involviert. Ein „gutes und erfülltes Jahr, und dass Sie auch selbst erkennen, was Sie da Wunderbares machen“, wünschte Danner den Freiwilligen.