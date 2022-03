Frau verbringt die Nacht bei der Polizei

Die Nacht von Dienstag auf Mittwoch in einer Gewahrsamszelle des Polizeireviers Sigmaringen hat eine 42-jährige Frau verbracht, die mit etwa 2,4 Promille stark alkoholisiert war.

Wie das zuständige Polizeipräsidium in Ravensburg mitteilt, wurden Polizisten des Polizeireviers Sigmaringen zunächst gegen 20.30 Uhr zu einer stark alkoholisierten Frau gerufen, die in der Feldhauser Straße laut herumschrie und einen verwirrten Eindruck machte. Zunächst konnten die Einsatzkräfte die Lage vor Ort beruhigen, ein Bekannter nahm die Dame in Obhut. Gegen 21.30 Uhr verständigte nun der Bekannte die Polizei und bat um Hilfe, da die 42-Jährige offensichtlich weiterhin dem Alkohol zusprach und die Wohnung des Bekannten wieder verlassen wollte, heißt es in der Mitteilung weiter. Die betrunkene Frau wurde von den Polizisten daher in Gewahrsam genommen und muss nun für die Kosten der Übernachtung aufkommen.