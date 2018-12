34 Jugendliche machen ihr Französisch-Diplom

Das Zertifikat „Delf scolaire – Diplôme d’études en langue française“ ist ein staatliches Sprachdiplom, das vom französischen Kultusministerium in verschiedenen Niveaustufen vergeben wird und als offizieller Nachweis für französische Sprachkenntnisse beim Studium an einer Hochschule in Frankreich, Belgien, Kanada und der Schweiz gilt. 2018 wurde es von 462 Schülern aus dem Regierungspräsidium Tübingen abgelegt – darunter sind auch 33 Gammertinger Gymnasiasten und eine Realschülerin. Gemeinsam gratulierten Schulleiter Christoph Ocker und der Konrektor der Laucherttalschule Marcus Haule den 34 erfolgreichen Absolventen.

Ocker, Schulleiter des Gymnasiums, bezeichnete das Diplom, das durch die Französischlehrer Holger Konzelmann und Kerstin Eisele überreicht wurde, als „Auszeichnung für zusätzliche freiwillige Leistung“.

Schüler investieren viel Zeit

Viel Zeit sei investiert worden, um das Delf-Zertifikat zu erwerben. Das sei heute, „da von den Schülern immer mehr erwartet werde“, umso erwähnenswerter und ein gutes Beispiel für andere Jugendliche, das „nach außen strahlen dürfe“.

Das Delf-Diplom wird vom französischen Bildungsministerium ausgestellt und besteht aus sechs vollkommen unabhängigen Einheiten, an deren Ende die Erreichung eines bestimmten Sprachniveaus steht. Folgende Schüler nahmen mit Erfolg teil: Tim Aumann, Anika Barth, Lene Cobban, Karl-Hubert Fecht, Elisabeth Göggel, Dennis Heider, Franziska Heinemann, Lina Herter, Anne Ott, Tim Riveroff, Julian Sommerfeld, Sebastian Stauß, Mia-Sophie Treuz, Jasmin Ullrich, Jule Volk, Emelie Waldert und Leonie Weber erreichten das Niveau A1.

Die Bescheinigung für das Niveau A2 erhielten von der Laucherttalschule Vera Sauter, vom Gymnasium Sophie Blatter, Fabian Buckel, Jannik Frank, Sophia Genkinger, Lisa Gulde, Maximilian Hartmann, Alicia Heider, Nick Hipp, Isabel Kusch, Julian Marquardt, Luca Mekhtiev, Anna Öhrle, Emely Schmelz, Felix Schmerold, Yara Schöpf, Leonie Sommerfeld und Joline Vetter.