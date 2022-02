30 Jahre Karate Dojo Gammertingen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Gegründet wurde der Karateverein in einem Fitnessclub und war dort Bestandteil des sportlichen Angebots. Nach etwa neun Jahren wurden dem Verein eigene Räumlichkeiten angeboten – ist doch ein eigenes Dojo ein Goldkörnchen im Vereinsleben. Ein dreißigjähriger Vereinsgeburtstag kann aber nicht begangen werden, wenn hier nicht verantwortliche Funktionsträger einen großen Anteil an Freizeit in die Vereinsarbeit stecken. Dieses Freizeitinvestition tun seit sehr vielen Jahren der Vorsitzende und Cheftrainer Hans Ruff und der Geschäftsführer sowie Trainer Waldemar Busch. Was die beiden leisten ist beispielgebend. Ergänzt wird diese Arbeit durch den Jugendwart Michael Heunoske sowie die beiden Jugendtrainer Kevin Ruff und Umut Ince. Nicht vergessen sind die Kassenprüfer, Trainer und Ehrenamtlichen sowie die viele freiwillige Arbeit der Karateschüler und Eltern, Geschwister, Omas und Opas, Tanten, Onkels und Freunde, die ebenfalls wesentlich zum langjährigen Bestehen dieses besonders schönen Geburtstags beigetragen haben. Vielen Dank dafür. Was den Verein besonders auszeichnet ist nicht die Tatsache, dass er zu den erfolgreichsten in Deutschland gehört, sondern die Art und Weise, wie den Schülern der Karatesport beigebracht wird. Die Fähigkeit der Trainer individuell auf jeden Einzelnen mit seinen Stärken und Schwächen einzugehen und trotzdem niemanden zu über- oder unterfordern ist ganz besonders zu unterstreichen. Nicht umsonst trainieren hier Karatekas im Alter von vier bis 68 Jahre. Zu unserem 25-jährigen Vereinsjubiläum haben wir uns erst einmal weitere 25 Jahre gewünscht, davon sind fünf Jahre vorbei – sprechen wir uns also nach dem Jahr 2041 wieder. Als sichtbares Zeichen wurde der Verein mit der Ehrenurkunde für besondere Verdienste in der Kampfkunst Karate und der Ehrenplakette Silber mit Gold vom Deutschen Karate Verband e.V. ausgezeichnet. Herzlichen Glückwunsch.