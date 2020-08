28-Jähriger bemalt Gegenstände mit einem Farbstift

An insgesamt mehr als 20 Stellen hat ein 28-Jähriger mit einem Farbstift am Sonntag Schriftzüge mit beleidigendem Inhalt angebracht. Der junge Mann war bereits im Laufe der vergangenen Woche aufgefallen, weil er Gegenstände durch Schriftzüge mit einem Farbstift beschädigte. Unter anderem bemalte der Tatverdächtige ein Auto, sodass an dem Fahrzeug ein Schaden von mehr als 1000 Euro entstand. Das Polizeirevier Sigmaringen ermittelt gegen den Mann.