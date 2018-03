28 Gammertinger Schüler erhalten Sprachdiplome

Die Schüler des Gammertinger Gymnasiums und der Laucherttalschule haben bereits im Sommer vergangenen Jahres die Prüfung für ein staatliches Sprachdiplom abgelegt. Jetzt kamen die Delf-Diplome endlich aus Frankreich an und wurden den Schülern des in der großen Pause offiziell vom Schulleiter des Gymnasiums, Christoph Ocker, und seinem Kollegen von der Realschule, Klaus Minsch, überreicht. 28 Schüler können sich mit dem vom französischen Kultusministerium vergebenen Zertifikat zum Delf scolaire–Diplôme d’études en langue française schmücken.

Das Delf scolaire besteht aus vier Teilprüfungen in den Bereichen Hörverstehen, Leseverstehen, schriftliche Textproduktion und Sprechfertigkeit. Es ist ein europaweit anerkanntes Sprachdiplom, das bei Bewerbungen von Vorteil sein kann. Insgesamt erwarben 586 Schülern aus dem Regierungsbezirk Tübingen dieses Zertifikat, darunter 26 Gammertinger Gymnasiasten und zwei Realschülerinnen.

Bei der Übergabe der Zertifikate gratulierte Ocker den erfolgreichen Absolventen. Delf habe in Gammertingen inzwischen Tradition, dank der beiden Französischlehrer Kerstin Eisele und Holger Konzelmann. „Man hört immer wieder, dass Französisch bei den Schülern als Fremdsprache nicht so beliebt ist. Die, die Delf machen, zeigen dass es auch anders sein kann. Ihr setzt euch für eine Sprache ein, die uns in Deutschland wichtig ist“, sagte der Schulleiter des Gammertinger Gymnasiums.

Das Diplom für A1-Niveau erwarben: Die Siebtklässler Vivien Buckel, Alexa Fischer, Justin Göggel, Rebekka Goller, Samantha Goniwiecha, Jonas Heinzelmann, Tom Hirrle, Alisha Kostolanovic, Marie Leukart, Luca Mekhtiev, Finia Morreale, Merrit Rauscher, Rosalie Reiff, Teresa Rosinus, Leonie Sommerfeld, Jael Staub, Carolin Stelz, Magnus Winheim, Janina Zweifel. Für das Sprachniveau A2 haben die Acht- und Neutklässler Lisann Riester, Anna Schmid (beide Realschule), Katherina Blaser, Heiner Braun, Marie Schäfer, Samuel Tak, Gabriel Teufel, Rouven Waldmann, Yannik Weber das Diplom erhalten. Das B1-Diplom bekamen Laura-Sophie Edelburg und Laura Slanina überreicht.