2500 Hästräger ziehen durch Gammertingen

Auf Einladung der Gammertinger Narrenzunft Horig sind am Dienstagnachmittag etwa 2500 Hästräger durch die Gammertinger Innenstadt gezogen. Anschließend feierten sie unter anderem in der Elite-Bar im Gewerbepark weiter – bis am Abend der Narrenbaum gefällt wurde.

Nach dem Start beim Café „Fair und mehr“ zogen die 65 Gruppen zunächst über die Hohenzollernstraße. Angeführt wurden sie vom Fanfarenclub Gammertingen, gefolgt von den Schäfle des Familienzentrums und den Festreitern der Narrenzunft Horig. Etliche Zuschauer säumten die weitere Umzugsstrecke, die die Sigmaringer Straße hinunter führte bis zur Auflösung bei der Elite-Bar.

Vor allem für die Kinder war der Umzug ein Erlebnis. Gruselige Hexen trieben mit den Mädchen und Jungen so ihren Schabernack. Meistens sorgten sie anschließend für strahlende Gesichter, wenn sie den jungen Zuschauern vor dem Weitermarsch Süßigkeiten in die Hand drückten. Bei manch einem, der sich nicht schnell genug hinter Mama oder Papa verstecken konnte, kullerte aber auch die eine oder andere Träne des Schrecken übers Gesicht.

Der ausgelassenen Stimmung tat das aber keinen Abbruch. So hatten die Siebenmühlental-Hexen („Weibe sammlet Besareis, dass au jonge Hexa geit“) ihre Süßigkeitenschleuder mitgebracht. Andere Hexengruppen errichteten kunstvolle Pyramiden, die Hexen der Narrenzunft Schlossbergturm aus Albstadt-Ebingen versprühten pinken Nebel. Vertreter der Narrenzunft Brühlbärbel Mittelstadt packten so manche Jugendliche in Frischhaltefolie ein. Zwischendurch spielten immer wieder große und kleine Musikkapellen.

Frank Ulmer, stellvertretender Zunftmeister der Narrenzunft Horig, stellte mithilfe einer Lautsprecheranlage die einzelnen Gruppen vor. Diese feierten nach dem Umzugsende in der Elite-Bar weiter.