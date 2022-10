2500 Euro für Schülerinnen und Schüler mit Behinderungen

Die Albstädter Firma HET Haus- und Energietechnik GmbH spendet 2500 Euro an die diakonische Einrichtung Mariaberg in Gammertingen. Die Spende ist zweckgebunden für die Sanierung des historischen Olga-Wera-Baus in Mariaberg. Hier werden ab dem Frühjahr 2023 Schülerinnen und Schüler mit Einschränkungen lernen und Menschen mit Behinderungen künstlerisch und therapeutisch gefördert werden.

Die beiden Geschäftsführer der HET GmbH, Detlef und Matthias Dobbrunz betonten bei der Scheckübergabe in Mariaberg: „Die Sanierung des Olga-Wera-Baus ist uns eine Herzensangelegenheit und wir unterstützen die Menschen in Mariaberg sehr gerne mit einer etwas vorgezogenen Weihnachtsspende.“

Teresa Schwarz, Leitung Spenden & Helfen, bedankte sich: „Das Sonderpädagogische Bildungs-und Beratungszentrum Mariaberg, ist eine Schule in freier Trägerschaft, weshalb wir nur eingeschränkte Förderung durch öffentliche Mittel erhalten. Einen Großteil der Kosten der Sanierung müssen wir selbst übernehmen. Wir sind daher sehr auf die Unterstützung durch Spenden angewiesen und bedanken uns ganz herzlich für diese wichtige und wertvolle Hilfe zu Gunsten unserer Schülerinnen und Schüler.“