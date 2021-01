21-Jährige befüllt Kinderwagen mit Diebesgut

Eine 21-jährighe Frau hat am Samstag gegen 15.45 Uhr mit ihrem einjährigen Kind in einem Drogeriemarkt in Gammertingen besucht. An der Kasse bezahlte sie nur eine geringwertige Ware und wollte den Markt verlassen. Dabei schlug jedoch die Warensicherungsanlage Alarm. Bei der anschließenden Nachschau konnte im Kinderwagen Diebesgut im Wert von 170 Euro aufgefunden werden. Gegen die Frau wird nun wegen Ladendiebstahl ermittelt und sie erhält ein Hausverbot.