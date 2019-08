20 Jahre Open-Air-Kino: Diese Filme bleiben den Fans in Erinnerung

In diesem Jahr findet das Open-Air-Kino in Gammertingen zum letzten Mal im Innenhof der ehemaligen Textilfabrik Schey an der Sigmaringer Straße statt. Gezeigt werden folgende Filme: Der Junge muss an die frische Luft (Freitag, 16. August), Bohemian Rhapsody (Samstag, 17. August), Der König der Löwen (Sonntag, 18. August), Green Rock – Eine besondere Freundschaft (Montag, 19. August), 25 km/h (Dienstag, 20. August), Monsieur Claude 2 (Mittwoch, 21. August), Leberkäsjunkie (Donnerstag, 22. August), Spider-Man: Far From Home (Freitag, 23. August), Yesterday (Samstag, 24. August), Pets 2 (Sonntag, 25. August), Ein Becken voller Männer (Montag, 26. August), A Star Is Born (Dienstag, 27. August), Der Schuh des Manitu – Extra Large (Mittwoch, 28. August; Eintritt frei). Beginn ist jeweils gegen 21 Uhr. Eintrittskarten im Vorverkauf sind zum Preis von neun Euro im Bürger- und Tourismusbüro im Rathaus erhältlich. Weitere Informationen gibt es unter der Telefonnummer 07574/40 61 35 und auf www.gammertingen.de.