175 Jahre Mariaberg

. Die Geschichte der diakonischen Einrichtung, ihre Entwicklung durch die Jahrzehnte sowie die Ausgestaltung des Jahresfestes „Mariaberger Tag“ waren die Themen des 15. Mariaberger Stadtteilforums. Mariabergs Vorstand Rüdiger Böhm begrüßte die rund 40 Teilnehmenden, unter ihnen Bürgermeister Holger Jerg, Vertreter und Vertreterinnen des Gemeinde- und Ortschaftsrates, der Polizeidienststelle Gammertingen, der Verbundkirchengemeinde sowie Einwohnerinnen und Einwohner des Stadtteils Mariaberg, Klientinnen und Klienten und Mitarbeitende der diakonischen Einrichtung. Im Fokus stand auch das Jahresfest „Mariaberger Tag“. In seine Vortrag erinnerte Böhm an die Entstehung der Einrichtung Mariaberg und ihre Entwicklung in den vergangenen 175 Jahren: Von der Gründung durch den Uracher Amtsarzt Carl-Heinrich Rösch 1847, über die düstere Zeit des Nationalsozialismus – 61 Einwohner Mariabergs wurden in die Tötungsanstalt nach Grafeneck deportiert und dort ermordet – bis zu den Veränderungen und Entwicklungen in den letzten Jahren. Foto: Stadt Gammertingen